Пулишич выбыл до марта

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич пропустит около двух месяцев.

Напомним, Пулишич был вынужденно заменен в середине первого тайма проигранного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" (0:1) 5 января.

Изначально главный тренер "Челси" Грэм Поттер предположил, что Кристиан рискует пропустить недели, однако после дополнительных медицинских тестов стало понятно, что счет пойдет на месяцы.

Таким образом, 24-летний игрок сборной США задержится в лазарете до марта. Вингеру Рахиму Стерлингу, который получил травму задней поверхности бедра в том же матче, повезло чуть больше.

"Пьер (Обамеянг) в порядке и будет в заявке (против "Фулхэма" в четверг). Мы думаем, Кристиан пропустит пару месяцев. Рахим — меньше, как мы надеемся", — цитирует Поттера Sky Sports.


Метки Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 11.01.2023 20:13 # gameboy
    Логичный мув, играть за нынешний подзалупси - только сбивать себе стату и цену на трансфермаркете

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  2. farot 11.01.2023 19:55 # farot
    ну теперь понятно зачем Фелиш. Учитывая, что попытаются еще и Обэму скинуть, пока спрос есть

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  3. skydreams 11.01.2023 19:24 # skydreams
    ПИДОРАС!!!

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