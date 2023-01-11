Пулишич выбыл до марта

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич пропустит около двух месяцев.

Напомним, Пулишич был вынужденно заменен в середине первого тайма проигранного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" (0:1) 5 января.



Изначально главный тренер "Челси" Грэм Поттер предположил, что Кристиан рискует пропустить недели, однако после дополнительных медицинских тестов стало понятно, что счет пойдет на месяцы.



Таким образом, 24-летний игрок сборной США задержится в лазарете до марта. Вингеру Рахиму Стерлингу, который получил травму задней поверхности бедра в том же матче, повезло чуть больше.



"Пьер (Обамеянг) в порядке и будет в заявке (против "Фулхэма" в четверг). Мы думаем, Кристиан пропустит пару месяцев. Рахим — меньше, как мы надеемся", — цитирует Поттера Sky Sports.