Эн-Несири снова отказал "Вест Хэму"

Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири во второй раз отверг "Вест Хэм".

Впервые "Вест Хэм" пытался заполучить Эн-Несири еще летом 2021, но тогда Юссеф предпочел остаться в "Севилье".



Точно так же 25-летний игрок сборной Марокко поступил сейчас, отказав "молотобойцам", которые хотел взять его в аренду до конца сезона с опцией или обязательством по выкупу.



Эн-Несири решил не бросать свою команду, которая находится в сложной ситуации и занимает 17-е место в Ла Лиге.



"Я хочу сосредоточиться на "Севилье". Дело не в деньгах. Я хочу помочь команде в худшие моменты", — цитирует Эн-Несини Evening Standard.