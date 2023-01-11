Эмери попросил "Виллу" купить Гендузи

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери попросил свой клуб приобрести ему полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи.

Эмери прекрасно знает Гендузи по совместной работе в "Арсенале" — именно Унаи привел Маттео в лондонский клуб из "Лорьяна" за 7 миллионов фунтов в 2018 году.



Покупка Гендузи долгое время казалась большой трансферной удачей для "Арсенала", однако из-за своего несдержанного темперамента Маттео впал в немилость к Микелю Артете, сменщику Эмери, и был вынужден вернуться на родину.



Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник во Франции, трансфер 23-летнего Гендузи может стоить "Вилле" 27 млн. фунтов, что втрое больше тех 9 млн. фунтов, за которые "Марсель" выкупил Маттео у "Арсенала" после аренды прошлым летом.



В случае перехода в бирмингемский клуб Гендузи воссоединится не только с Эмери, но и с полузащитником Бубакаром Камара, который прибыл на "Вилла Парк" прошлым летом как раз из "Марселя".