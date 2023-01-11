"Челси" арендовал Жоау Фелиша

Жоау Фелиш "Челси" взял в аренду до конца сезона 2022/23 нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Перед тем, как отправиться в командировку в Лондон, Фелиш продлил свой контракт с "Атлетико" на один год — до лета 2027.

Ранее пресса сообщала, что "Челси" согласовал арендную плату за Жоау в размере 10 миллионов фунтов и еще 8 млн. фунтов потратит на зарплату 23-летнего игрока сборной Португалии.

В 2019 году "Атлетико" сделал Фелиша пятым самым дорогим игроком в мире, купив Жоау у "Бенфики" за 113 млн. фунтов. С тех пор Жоау забил 34 гола и отдал 18 результативных передач в 131 матче с учетом всех соревнований.

Однако в этом сезоне Фелиш перестал ладить с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне, что оказалось на руку "Челси", который в борьбе за Жоау опередил "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Таким образом, Фелиш, забивший один гол в пяти матчах за свою сборную на Чемпионате Мира в Катаре, становится четвертым новичком команды Грэма Поттера в это трансферное окно после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана.

"Челси" — одна из великих команд в мире, и я надеюсь помочь этой команде достичь своих целей. Я очень, очень рад оказаться здесь, и я очень взволнован тем, что сыграю на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Фелиш, который будет выступать за "синих" под 11-м номером.

Предполагается, что арендное соглашение по Фелишу не предусматривает опции или обязательства по выкупу в конце сезона.

Жоау Фелиш


Метки аренда, Атлетико, трансферы, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1271

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Последние комментарии:




  1. liverputin 11.01.2023 17:01 # liverputin
    пидарастерка голос, живо

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  2. geniusss 11.01.2023 17:01 # geniusss
    я думал его диего коста давно съел

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  3. liverputin 11.01.2023 17:00 # liverputin
    э хохлы а че с ебалом?) че притихли далбаебы?))

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  4. liverputin 11.01.2023 16:58 # liverputin
    ахахахахахах членсииииииииииииииииии

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  5. slash-lfc 11.01.2023 16:56 # slash-lfc
    Бля, ну Боэлян просто топарь, просто охуенный ))

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  6. superperez101 11.01.2023 16:56 # superperez101
    чот ни одной перемоги даже на главной
    странное дело

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  7. chelsiukpro 11.01.2023 16:54 # chelsiukpro
    WELCOME! Надеюсь не испортят парня и он внесёт свой вклад в успех ЧЕЛСИ!!!

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  8. slavaukraine 11.01.2023 16:53 # slavaukraine
    бл1я не нравится мне этот Порро со Спортинга, надеюсь пронесет..

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  9. narcot 11.01.2023 16:52 # narcot
    Русня, сколько у вас вояк?)



    Amazon — в топ-15 нанимателей в мире. Число сотрудников превышает численность вооружённых сил КНДР

    Интересную статистику опубликовал genuine impact. В неё вошли топ-15 компаний и организаций в мире, в которых работает наибольшее число человек. В топе сразу 5 военных организаций (армии или министерства обороны). В лидерах — министерство обороны США (2,9 млн сотрудников).

    На третьем месте расположилась Amazon — там работают 2,2 млн человек, что на 300 тысяч больше числа сотрудников российского минобороны.

    Ещё одна компания в топе, связанная с технологиями, — тайваньский производитель электроники Foxconn. Там трудоустроено 1,3 млн человек, что больше численности вооружённых сил Северной Кореи. Но меньше числа сотрудников McDonald's (их почти два миллиона).

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  10. alexomck 11.01.2023 16:52 # alexomck
    не врожденный нап, а ещё один Хаверц за арендный оверпрайс. из глубины этому атакующему потанцевалу по прежнему толком отдать некому, жоржиньо продолжит катать поперек и даже Рюдигер в Реале теперь. ну теперь в 3 АПЗ узко позже спокойно гонять можно, да.

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  11. v-0987654321 11.01.2023 16:52 # v-0987654321
    Пенсы ахахахаха

    Боелян красавчик,пришел в футбол типа я такой ща всем покажу какой я крутой нах.
    На самом деле говно ябучий ахахахаха
    Пенсы с обвисшими еблойдами ждут чудо
    Боелян яби пенсов ты красавец

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  12. slavaukraine 11.01.2023 16:48 # slavaukraine
    Хз, если заиграет, Атлетико попросит неимоверную сумму за трансфер, не заиграет деньги на ветер.

    Ну хоть не Лукаку за 100 лямов, которого потом отдали в аренду за копейки..

    Жоау конечно талантлив, но будто постоянно, что-то на поле у него не прет игра. Посмотрим в АПЛ на него, интересная аренда как нейтральному зрителю.

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  13. jack-4poker 11.01.2023 16:48 # jack-4poker
    "Челси" — одна из великих команд в мире, и я надеюсь помочь этой команде достичь своих целей.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97906/?c=1

    Перевод с португальского:
    Синяя помойка - одна из великих, правда там целая пропасть до величайших, но лол, я надеюсь помочь ей достичь главной цели - путевки в чемпионшип.
    (орет по португальски)

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  14. bergkamp-1886 11.01.2023 16:41 # bergkamp-1886
    тут главное опережать арс ттх мю и прочих, если честно постепенно у поттера молодеж собираются возможно на следующий сезон у них получится нежели аля сауль

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  15. farot 11.01.2023 16:39 # farot
    Топарь. Трешку г+п до конца сезона оформит

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  16. takernotagiver 11.01.2023 16:32 # takernotagiver
    Челси мусора понабрал. Сборную солянку какую-то создают)

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  17. quavo 11.01.2023 16:31 # quavo
    10 с зп (с)

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  18. breadpeat 11.01.2023 16:18 # breadpeat
    Ну что за топарик, даже на фото. В первом матче стрельнет, через месяц сгорит и потом в нули

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  19. kellborn 11.01.2023 16:18 # kellborn
    «Челси» потратил на новичков 73,5 млн евро этой зимой и 355 млн за сезон – больше всех

    Это ещё нужно умудриться потратить такую сумму и не подписать ни одного топа. Боэльи - талант.

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  20. closer 11.01.2023 16:16 # closer
    ОТКУДА У ЭТИХ БОМЖЕЙ ДЕНЬГИ?

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