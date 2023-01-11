"Челси" арендовал Жоау Фелиша

"Челси" взял в аренду до конца сезона 2022/23 нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Перед тем, как отправиться в командировку в Лондон, Фелиш продлил свой контракт с "Атлетико" на один год — до лета 2027.



Ранее пресса сообщала, что "Челси" согласовал арендную плату за Жоау в размере 10 миллионов фунтов и еще 8 млн. фунтов потратит на зарплату 23-летнего игрока сборной Португалии.



В 2019 году "Атлетико" сделал Фелиша пятым самым дорогим игроком в мире, купив Жоау у "Бенфики" за 113 млн. фунтов. С тех пор Жоау забил 34 гола и отдал 18 результативных передач в 131 матче с учетом всех соревнований.



Однако в этом сезоне Фелиш перестал ладить с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне, что оказалось на руку "Челси", который в борьбе за Жоау опередил "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



Таким образом, Фелиш, забивший один гол в пяти матчах за свою сборную на Чемпионате Мира в Катаре, становится четвертым новичком команды Грэма Поттера в это трансферное окно после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана.



"Челси" — одна из великих команд в мире, и я надеюсь помочь этой команде достичь своих целей. Я очень, очень рад оказаться здесь, и я очень взволнован тем, что сыграю на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Фелиш, который будет выступать за "синих" под 11-м номером.



Предполагается, что арендное соглашение по Фелишу не предусматривает опции или обязательства по выкупу в конце сезона.



