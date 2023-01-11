"Челси" арендовал Жоау Фелиша
"Челси" взял в аренду до конца сезона 2022/23 нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.
Перед тем, как отправиться в командировку в Лондон, Фелиш продлил свой контракт с "Атлетико" на один год — до лета 2027.
Ранее пресса сообщала, что "Челси" согласовал арендную плату за Жоау в размере 10 миллионов фунтов и еще 8 млн. фунтов потратит на зарплату 23-летнего игрока сборной Португалии.
В 2019 году "Атлетико" сделал Фелиша пятым самым дорогим игроком в мире, купив Жоау у "Бенфики" за 113 млн. фунтов. С тех пор Жоау забил 34 гола и отдал 18 результативных передач в 131 матче с учетом всех соревнований.
Однако в этом сезоне Фелиш перестал ладить с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне, что оказалось на руку "Челси", который в борьбе за Жоау опередил "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Таким образом, Фелиш, забивший один гол в пяти матчах за свою сборную на Чемпионате Мира в Катаре, становится четвертым новичком команды Грэма Поттера в это трансферное окно после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана.
"Челси" — одна из великих команд в мире, и я надеюсь помочь этой команде достичь своих целей. Я очень, очень рад оказаться здесь, и я очень взволнован тем, что сыграю на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Фелиш, который будет выступать за "синих" под 11-м номером.
Предполагается, что арендное соглашение по Фелишу не предусматривает опции или обязательства по выкупу в конце сезона.
11.01.2023 16:00
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Последние комментарии:
пидарастерка голос, живо
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я думал его диего коста давно съел
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э хохлы а че с ебалом?) че притихли далбаебы?))
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ахахахахахах членсииииииииииииииииии
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Бля, ну Боэлян просто топарь, просто охуенный ))
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чот ни одной перемоги даже на главной
странное дело
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WELCOME! Надеюсь не испортят парня и он внесёт свой вклад в успех ЧЕЛСИ!!!
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бл1я не нравится мне этот Порро со Спортинга, надеюсь пронесет..
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Русня, сколько у вас вояк?)
Amazon — в топ-15 нанимателей в мире. Число сотрудников превышает численность вооружённых сил КНДР
Интересную статистику опубликовал genuine impact. В неё вошли топ-15 компаний и организаций в мире, в которых работает наибольшее число человек. В топе сразу 5 военных организаций (армии или министерства обороны). В лидерах — министерство обороны США (2,9 млн сотрудников).
На третьем месте расположилась Amazon — там работают 2,2 млн человек, что на 300 тысяч больше числа сотрудников российского минобороны.
Ещё одна компания в топе, связанная с технологиями, — тайваньский производитель электроники Foxconn. Там трудоустроено 1,3 млн человек, что больше численности вооружённых сил Северной Кореи. Но меньше числа сотрудников McDonald's (их почти два миллиона).
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не врожденный нап, а ещё один Хаверц за арендный оверпрайс. из глубины этому атакующему потанцевалу по прежнему толком отдать некому, жоржиньо продолжит катать поперек и даже Рюдигер в Реале теперь. ну теперь в 3 АПЗ узко позже спокойно гонять можно, да.
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Пенсы ахахахаха
Боелян красавчик,пришел в футбол типа я такой ща всем покажу какой я крутой нах.
На самом деле говно ябучий ахахахаха
Пенсы с обвисшими еблойдами ждут чудо
Боелян яби пенсов ты красавец
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Хз, если заиграет, Атлетико попросит неимоверную сумму за трансфер, не заиграет деньги на ветер.
Ну хоть не Лукаку за 100 лямов, которого потом отдали в аренду за копейки..
Жоау конечно талантлив, но будто постоянно, что-то на поле у него не прет игра. Посмотрим в АПЛ на него, интересная аренда как нейтральному зрителю.
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"Челси" — одна из великих команд в мире, и я надеюсь помочь этой команде достичь своих целей.
Источник: http://fapl.ru/posts/97906/?c=1
Перевод с португальского:
Синяя помойка - одна из великих, правда там целая пропасть до величайших, но лол, я надеюсь помочь ей достичь главной цели - путевки в чемпионшип.
(орет по португальски)
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тут главное опережать арс ттх мю и прочих, если честно постепенно у поттера молодеж собираются возможно на следующий сезон у них получится нежели аля сауль
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Топарь. Трешку г+п до конца сезона оформит
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Челси мусора понабрал. Сборную солянку какую-то создают)
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10 с зп (с)
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Ну что за топарик, даже на фото. В первом матче стрельнет, через месяц сгорит и потом в нули
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«Челси» потратил на новичков 73,5 млн евро этой зимой и 355 млн за сезон – больше всех
Это ещё нужно умудриться потратить такую сумму и не подписать ни одного топа. Боэльи - талант.
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ОТКУДА У ЭТИХ БОМЖЕЙ ДЕНЬГИ?
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