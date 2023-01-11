FA расследует желтую карточку в матче "Арсенала" и "Оксфорда"

FA инициировала расследование после подозрительных ставок в букмекерских конторах на матч 3-го раунда Кубка Англии между "Арсеналом" и "Оксфордом".

Напомним, в минувший понедельник "Арсенал" одержал убедительную победу 0:3 над представителем Лиги Один благодаря голу Мохамеда Эльнени и дублю Эдди Нкетиа.



Как сообщает Daily Mail, во время этого матча букмекеры обнаружили подозрительную активность касательно ставок на желтую карточку защитника "Оксфорда" Киарона Брауна.



24-летний североирландец был предупрежден за фол на Нкетиа на 59-й минуте, при счете 0:0, и этот "горчичник" стал единственным в матче.



Букмекеры поставили в известность FA о случившемся, и теперь Ассоциация проверяет, не получил ли Браун свою желтую карточку умышленно.