"Лестер" обратился насчет Нико Гонсалеса

"Лестер" сделал запрос насчет вингера Фиорентины" и сборной Аргентины Нико Гонсалеса.

Как утверждает Daily Mail, "Фиорентина" открыта к предложениям насчет Гонсалеса в январе и оценивает Нико в 30 миллионов фунтов.



Обычно 24-летний Гонсалес действует в качестве левого вингера, но также способен сыграть на правом фланге и даже в качестве центрального нападающего.



Гонсалес изначально попал в заявку сборной Аргентины на Чемпионат Мира в Катаре, но за считанные дни до старта турнира был вынужден уступить свое место другому по причине травмы.



Из-за травм Нико сыграл только 11 матчей за "Фиорентину" в этом сезоне, но при этом забил пять голов.