"Лидс" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой Рюттера

"Лидс" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера.

Как утверждает Daily Mail, сам Рюттгер уже дал согласие на переход в "Лидс" и надеется как можно скорее вылететь в Англию на медобследование.



"Лидс" надеется совершить прорыв в переговорах по Жоржиньо в течение 24 часов, а стоимость 20-летнего должна превысить 30 миллионов фунтов, причем изначально "Хоффенхайм" настаивал на 35 млн. фунтов.



Таким образом, этот трансфер, если он состоится, перекроет предыдущий рекорд "Лидса" — переход Родриго из "Валенсии" за 27 млн. фунтов в 2020 году.



Добавим, в этом сезоне Рюттер забил два гола в 17 матчах за "Хоффенхайм" во всех соревнованиях.