"Лидс" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой Рюттера
"Лидс" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера.
Как утверждает Daily Mail, сам Рюттгер уже дал согласие на переход в "Лидс" и надеется как можно скорее вылететь в Англию на медобследование.
"Лидс" надеется совершить прорыв в переговорах по Жоржиньо в течение 24 часов, а стоимость 20-летнего должна превысить 30 миллионов фунтов, причем изначально "Хоффенхайм" настаивал на 35 млн. фунтов.
Таким образом, этот трансфер, если он состоится, перекроет предыдущий рекорд "Лидса" — переход Родриго из "Валенсии" за 27 млн. фунтов в 2020 году.
Добавим, в этом сезоне Рюттер забил два гола в 17 матчах за "Хоффенхайм" во всех соревнованиях.
11.01.2023 13:00
Просмотров: 205
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: