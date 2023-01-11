"Лидс" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой Рюттера

Жоржиньо Рюттер "Лидс" готов обновить свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера.

Как утверждает Daily Mail, сам Рюттгер уже дал согласие на переход в "Лидс" и надеется как можно скорее вылететь в Англию на медобследование.

"Лидс" надеется совершить прорыв в переговорах по Жоржиньо в течение 24 часов, а стоимость 20-летнего должна превысить 30 миллионов фунтов, причем изначально "Хоффенхайм" настаивал на 35 млн. фунтов.

Таким образом, этот трансфер, если он состоится, перекроет предыдущий рекорд "Лидса" — переход Родриго из "Валенсии" за 27 млн. фунтов в 2020 году.

Добавим, в этом сезоне Рюттер забил два гола в 17 матчах за "Хоффенхайм" во всех соревнованиях.


Метки Лидс, Рюттер, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2023 13:00

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