Тренер "Бенфики": "Вопрос с Фернандесом закрыт"

Энцо Фернандес Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт заявил, что вопрос с переходом полузащитника Энцо Фернандеса в "Челси" закрыт.

Согласно слухам, "Челси" уже сделал одно предложение о покупке Эрнандеса, однако оно не дотягивает до тех 106 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Энцо в качестве отступных.

"Бенфика" с самого начала дала понять, что 21-летний игрок сборной Аргентины уйдет в январе только за отступные, но "синие" столько заплатить не готовы.

Ранее Шмидт критиковал "Челси" за попытку вскружить голову Фернандесу, но теперь Рогер всецело ожидает, что Энцо останется в Лиссабоне.

"Вопрос с Энцо закрыт, проблем больше нет"

"Он наш игрок, он в очень хорошей форме, он хорошо тренируется, он счастлив, он является частью команды, и он ключевой игрок".

"Думаю, я уже все сказал насчет него", — цитирует Шмидта talkSPORT.


Метки Бенфика, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 913

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. h22o 11.01.2023 13:23 # h22o
    давно забыт этот Энцо, и тут Бенфика встрепнулась, поняли что могли Челси нагреть, да перегнули палку и теперь не продать так дорого переоценку..

    (ответить)

  2. sausage 11.01.2023 12:48 # sausage
    Португезы ахуели в край. 100 лямов! За кого?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: