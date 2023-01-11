Тренер "Бенфики": "Вопрос с Фернандесом закрыт"

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт заявил, что вопрос с переходом полузащитника Энцо Фернандеса в "Челси" закрыт.

Согласно слухам, "Челси" уже сделал одно предложение о покупке Эрнандеса, однако оно не дотягивает до тех 106 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Энцо в качестве отступных.



"Бенфика" с самого начала дала понять, что 21-летний игрок сборной Аргентины уйдет в январе только за отступные, но "синие" столько заплатить не готовы.



Ранее Шмидт критиковал "Челси" за попытку вскружить голову Фернандесу, но теперь Рогер всецело ожидает, что Энцо останется в Лиссабоне.



"Вопрос с Энцо закрыт, проблем больше нет"



"Он наш игрок, он в очень хорошей форме, он хорошо тренируется, он счастлив, он является частью команды, и он ключевой игрок".



"Думаю, я уже все сказал насчет него", — цитирует Шмидта talkSPORT.