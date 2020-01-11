Тен Хаг уверен, что Рэшфорд сможет продлить свою голевую серию
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его нападающий Маркус Рэшфорд способен продлить свою голевую серию.
Появившись на заключительные полчаса в четвертьфинальном матче Кубка Лиги против "Чарльтона" накануне, Рэшфорд оформил дубль и помог "Юнайтед" победить со счетом 3:0.
Таким образом, Маркус отличился в шестом матче подряд с момента возобновления сезона после Чемпионата Мира, и Тен Хаг надеется на большее.
"Я говорил вам это уже несколько раз. Если он будет выходить на позиции один на один в штрафной, как команда создает для него, то он будет забивать. Именно это он и делает в данный момент".
"Поэтому он продолжит забивать, если сохранит концентрацию и продолжит стараться. Это был не лучший старт сезона для Рэши, но сейчас он в порядке", — цитирует Тен Хага The Independent.
11.01.2023 11:00
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