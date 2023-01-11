Пети отговаривает "Арсенал" от покупки Мудрика

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети призвал "канониров" не покупать вингера "Шахтера" Михаила Мудрика и предложил альтернативу 22-летнему украинцу.

Мудрик является трансферной целью номер один для "Арсенала" на январь, однако в попытке согласовать переход Михаила "канониры" столкнулись не только с тем, что "Шахтер" запросил за свою звезду 86 миллионов фунтов, но и с конкуренцией со стороны "Челси".



Пети не хочет, чтобы "Арсенал" пытался перебить предложения "Челси", и советует "канонирам" обратить внимание на его соотечественника из "Ньюкасла".



"Не нужно участвовать в аукционе с "Челси". Если "Челси" хочет потратить 100 миллионов фунтов на него (Мудрика), "Арсенал" должен позволить им это сделать".



"Но я не уверен, что таково желание самого Мудрика. Я слышал, он хочет перейти в "Арсенал", чтобы воссоединиться с Зинченко".



"Все мы знаем качества Сен-Максимена, и я постоянно о нем думаю. Если он будет играть по хорошей системе с хорошими игроками, он сможет значительно прибавить. На мой взгляд, Сен-Максимен стал бы хорошим вариантом, если "Арсенал" не сможет купить Мудрика", — цитирует Пети Daily Mirror.