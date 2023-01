Светская хроника за среду

"Реал" интересуется Харри Кейном. "Арсенал" совершил прорыв в переговорах по Михаилу Мудрику. Маттео Гендузи может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Атлетико" надеется приобрести нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая, которого связывали с возвращением в "Манчестер Юнайтед". (Sport Italia)



"Челси" надеется опередить "Тоттенхэм" в борьбе за вингбека "Спортинга" Педро Порро. (90min)



"Реал" рассматривает нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в качестве преемника для Карима Бензема. (Todofichajes)



"Тоттенхэм" и "Арсенал" следят за вингером "Брайтона" Леандро Троссардом. (talkSPORT)



"Арсенал" совершил прорыв в переговорах о покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. (Daily Express)



"Арсенал" задумывается о приглашении 32-летнего вингера "Реала" Эдена Азара. (Media Foot)



"Ноттингем Форест" готов поспорить с "Эвертоном" за вингера "Вильярреала" Арно Данжуму. (Sky Sports)



Неназванный клуб Премьер-Лиги обратился насчет полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи. (L'Equipe)



"Вулверхэмптон" возобновил свой интерес к защитнику "Вест Хэма" Крейгу Доусону. (Express and Star)



"Вулверхэмптон" является главным претендентом на нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио. (Alex Crook)



"Вулверхэмптон" следит за полузащитником "Бристоль Сити" Алексом Скоттом, оцениваемым в 25 миллионов фунтов. (John Percy)



"Вулверхэмптон" готов выложить 9 млн. фунтов за полузащитника "Ниццы" Марио Лемина. (Foot Mercato)



Голкипер Лорис Кариус может покинуть "Ньюкасл" в январе. (Football Insider)



Другое



Владельцы ПСЖ не собираются инвестировать в "Ливерпуль" или "Юнайтед". (The Times)



Дэвид Бекхэм ускользнул от публики через кусты после того, как понаблюдал за дебютом своего сына Роме за вторую команду "Брентфорда". (The Sun)



Экс-капитан "Челси" Джон Терри прослезился, возлагая цветы к мемориалу Джанлуки Виалли близ "Стэмфорд Бридж". (The Sun)



В честь китайского Нового Года "Манчестер Сити" представил новую форму за 70 фунтов, которую никогда не наденет. (The Sun)



Рэпер Эминем отказался выступить в финале Чемпионата Мира в Катаре за 7 млн. фунтов. (Daily Star)