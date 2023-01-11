"Кардифф" выплатил за Салу 7 млн. фунтов

"Кардифф", наконец, выплатил "Нанту" первую часть трансферной суммы за нападающего Эмилиано Салу.

Напомним, Сала погиб в результате авиакатастрофы по пути из Англии в Уэльс в январе 2019. Тогда "Кардифф", на тот момент выступавший в Премьер-Лиге, отказался выплачивать "Кардиффу" 15 млн. фунтов, о которых договорились два клуба.



В прошлом году ФИФА обязал "Кардифф" рассчитаться с "Нантом" за аргентинского игрока, а Спортивный арбитражный суд поддержал это решение.



Однако "Кардифф" не подчинился этому решению, и лишь после того, как клуб оказался под трансферным эмбарго, валлийцы перестали упрямиться.



Как сообщает BBC, "Кардифф" перевел "Нанту" около 7 миллионов фунтов и теперь рассчитывает, что ФИФА и Футбольная Лига разрешат их клубу подписывать игроков в январе.