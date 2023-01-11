Испанские клубы интересуются Обамеянгом

Испанские клубы проявляют интерес к нападающему "Челси" Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Обамеянг только в начале сентября присоединился к "Челси" из "Барселоны". "Синим" пришлось выложить свыше 10 миллионов фунтов, чтобы вернуть экс-игрока "Арсенала" в Премьер-Лигу.



Однако 33-летний габонец совершенно не оправдал ожиданий, забив лишь один гол в этом сезоне Премьер-Лиги — в своем дебюте за "Челси" в английском первенстве.



Контракт Обамеянга истекает только летом 2024, однако Daily Mail утверждает, что Пьер-Эмерик может покинуть "Стэмфорд Бридж" уже в этом месяце — особенно после того, как "синие" заручились услугами Давида Датро Фофана и согласовали аренду Жоау Фелиша из "Атлетико".



При этом наиболее вероятным направлением для Обамеянга является Испания, где он очень неплохо проявил себя за полгода в "Барселоне", забив 13 голов при 18 выходах в стартовом составе.



Одним из клубов Ла Лиги, желающих заполучить Пьер-Эмерика в это трансферное окно, называется как раз "Атлетико", однако этот трансфер будет обсуждаться отдельно от арендной сделки по Фелишу.