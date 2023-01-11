МЮ и "Ньюкасл" вышли в полуфинал Кубка Лиги

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Лиги, одержав домашнюю победу 3:0 над "Чарльтоном" из Лиги Один.

Огромное превосходство "Юнайтед" в классе стало сразу же заметно, а на 21-й минуте отразилось на счете. Антони получил мяч на подступах к штрафной, чуть сместился вдоль границы площадки и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.



На 35-й минуте "красные дьяволы" едва не забили второй гол, но удар Фреда со штрафного на себя приняла штанга.



Второй тайма начался с того, что Энтони Эланга с близкого расстояния поразил ворота после прострела справа от Аарона Ван-Биссаки, однако был зафиксирован офсайд.



"Юнайтед" продолжил искать второй гол, но мяч упорно не хотел идти в ворота представителя третьего дивизиона.



Второй гол все же случился, но уже на последней минуте. Появившийся на замену Маркус Рэшфорд воспользовался передачей Факундо Пельистри в центр штрафной и в два касания завершил контратаку своей команды — 2:0.



Но это был еще не конец, потому что на исходе компенсированного времени Рэшфорд, чудом избежав офсайда, ворвался в штрафную левее центра и пробил в ближний угол ворот — 3:0.



Также четвертьфинальную стадию Кубка Лиги преодолел "Ньюкасл", который взял верх над "Лестером" благодаря голам Дэна Берна и Жоэлинтона во втором тайме.



"Манчестер Юнайтед" — "Чарльтон" — 3:0 (1:0)



Голы: Антони 21, Рэшфорд 90, 90.



"Манчестер Юнайтед": Хитон, Магуайр, Мартинес, Маласиа, Фред (Эриксен 60), Далот (Ван-Биссака 34), Антони (Рэшфорд 60), Эланга (Пельистри 84), Мактоминей, Гарначо, Майну (Каземиро 60).



"Чарльтон": Мэйнард-Брюэр, Клэр, Иннисс, Сессеньон (Стокли 82), Добсон, Морган (Пэйн 66), Фрэйзер, Рак-Сакйи (Генри 82), Либерн, Блэкетт-Тэйлор (О'Коннелл 61).



Предупреждения: Магуайр, Маласиа.



"Ньюкасл" — "Лестер" — 2:0 (0:0)



Голы: Берн 60, Жоэлинтон 72.



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Мерфи 90), Альмирон (Сен-Максимен 84), Жоэлинтон, Уилсон (Исак 78).



"Лестер": Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Томас (Ихеаначо 64), Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Менди 85), Барнс, Дака (Варди 64).



Предупреждения: Берн, Лонгстафф, Ботман — Ндиди, Перес.