МЮ и "Ньюкасл" вышли в полуфинал Кубка Лиги

Антони "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Лиги, одержав домашнюю победу 3:0 над "Чарльтоном" из Лиги Один.

Огромное превосходство "Юнайтед" в классе стало сразу же заметно, а на 21-й минуте отразилось на счете. Антони получил мяч на подступах к штрафной, чуть сместился вдоль границы площадки и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.

На 35-й минуте "красные дьяволы" едва не забили второй гол, но удар Фреда со штрафного на себя приняла штанга.

Второй тайма начался с того, что Энтони Эланга с близкого расстояния поразил ворота после прострела справа от Аарона Ван-Биссаки, однако был зафиксирован офсайд.

"Юнайтед" продолжил искать второй гол, но мяч упорно не хотел идти в ворота представителя третьего дивизиона.

Второй гол все же случился, но уже на последней минуте. Появившийся на замену Маркус Рэшфорд воспользовался передачей Факундо Пельистри в центр штрафной и в два касания завершил контратаку своей команды — 2:0.

Но это был еще не конец, потому что на исходе компенсированного времени Рэшфорд, чудом избежав офсайда, ворвался в штрафную левее центра и пробил в ближний угол ворот — 3:0.

Также четвертьфинальную стадию Кубка Лиги преодолел "Ньюкасл", который взял верх над "Лестером" благодаря голам Дэна Берна и Жоэлинтона во втором тайме.

"Манчестер Юнайтед" — "Чарльтон" — 3:0 (1:0)

Голы: Антони 21, Рэшфорд 90, 90.

"Манчестер Юнайтед": Хитон, Магуайр, Мартинес, Маласиа, Фред (Эриксен 60), Далот (Ван-Биссака 34), Антони (Рэшфорд 60), Эланга (Пельистри 84), Мактоминей, Гарначо, Майну (Каземиро 60).

"Чарльтон": Мэйнард-Брюэр, Клэр, Иннисс, Сессеньон (Стокли 82), Добсон, Морган (Пэйн 66), Фрэйзер, Рак-Сакйи (Генри 82), Либерн, Блэкетт-Тэйлор (О'Коннелл 61).

Предупреждения: Магуайр, Маласиа.

"Ньюкасл" — "Лестер" — 2:0 (0:0)

Голы: Берн 60, Жоэлинтон 72.

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Мерфи 90), Альмирон (Сен-Максимен 84), Жоэлинтон, Уилсон (Исак 78).

"Лестер": Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Томас (Ихеаначо 64), Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Менди 85), Барнс, Дака (Варди 64).

Предупреждения: Берн, Лонгстафф, Ботман — Ндиди, Перес.


Метки Кубок Лиги, Лестер, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Чарльтон

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2023 00:55

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  1. narcot 11.01.2023 01:25 # narcot
    Ща вата врачей накуканит (((



    Письмо в защиту Навального за неполный день подписали около 300 российских врачей. Они требуют «прекратить издевательства» над политиком

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  2. narcot 11.01.2023 01:23 # narcot
    Російські канали розповсюджують дезінформацію по обстановці на фронті. Ніяких оточень наших військ немає.

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  3. mancunia-planet 11.01.2023 01:21 # mancunia-planet
    Норм результат у Рэша гол в каждом матче, пздц Эрик гений, из трэша делает футболиста.

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  4. bembo 11.01.2023 01:10 # bembo
    https://m.youtube.com/watch?v=d1xN7rkjJZc

    Москва, к хлопкам готова!? Вуахахахахах

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  5. keane16 11.01.2023 01:07 # keane16
    Второй гол - пельестри отдавал гп, а не гарначо. Гавнарь тупой

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  6. superglor 11.01.2023 01:05 # superglor
    Королям достается пригородная помойка в полуфинале, герцогам - Ноттингем или Вулверхэмптон, которых они на изи раскатают.

    Финал ГЕРЦОГИ - КОРОЛИ!

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