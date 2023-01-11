"Эвертон" обратился насчет Данжумы

"Эвертон" обратился насчет вингера "Вильярреала" и сборной Голландии Арно Данжумы.

В данный момент "Эвертон" располагается в зоне вылета Премьер-Лиги и, очевидно, нуждается в усилении на вторую часть сезона.



Вместе с тем финансовый фейр-плей ограничивает активность мерсисайдского клуба на трансферном рынке в январе.



"Эвертону" не удалось арендовать Данни Ингса из "Астон Виллы", и сейчас "ириски" работают над приглашением Данжумы, но пока переговоры по Арно находятся в начальной стадии, сообщает Daily Mail.



Данжума уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге благодаря "Борнмуту", который в августе 2021 продал его в "Вильярреал" за 22 миллиона фунтов.



25-летний голландец очень хорошо освоился в Испании, забив 22 гола в 51 матче за свой клуб.