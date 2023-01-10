Фердинанд: "Магуайр должен уйти"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд повторно обратился к Харри Магуайру и рекомендовал капитану "красных дьяволов" сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Отличная игра на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Англии не помогла Магуайру вернуться в стартовый состав "Юнайтед".



Фердинанд признается, что на месте Харри он бы ощущал ярость и неуважение со стороны тренера, который так с ним обращается.



"Будь я им, я бы ушел сейчас. Вместо него центрального защитника играет Люк Шоу".



"Я представляю себя на его месте: допустим, я бы вернулся Чемпионата Мира, где я сыграл хорошо, и каждый говорил, что я был по-настоящему хорош, но центрального защитника играет Патрис Эвра".



"Мне бы хотелось задушить Патриса! Я бы врезал Патрису на тренировке, чтобы вывести его из строя, и я бы отправился к тренеру и сказал: "Босс, ты издеваешься надо мной?" Я бы зашел прямо в кабинет тренера и сказал: "Ты не уважаешь меня".



"Харри Магуайр должен уйти. Думаю, он остается из-за количества матчей и того, что им некем его заменить. Он играет только в кубковых матчах", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.