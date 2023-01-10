"Юнайтед" согласовал аренду Вегхорста

Ваут Вегхорст "Манчестер Юнайтед" полностью договорился об аренде нападающего Ваута Вегхорста до конца сезона.

Из-за ограниченного трансферного бюджета "Юнайтед" был вынужден искать усиление позиции нападающего в январе среди доступных для аренды игроков.

Так внимание главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага привлек его соотечественник Вегхорст, который на этот сезон был отправлен "Бернли" в аренду в "Бешикташ".

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Юнайтед" удалось убедить "Бешикташ" досрочно отказаться от Ваута и убедить "Бернли" отправить 30-летнего голландца в Манчестер. Пока договоренность достигнута в устной форме.

Ожидается, что "Бешикташ" получит компенсацию за Вегхорста в размере около 3 миллионов евро (2.7 млн. фунтов), однако турецкий клуб даст зеленый свет на заключение сделки лишь после того, как обзаведется другим нападающим.


Метки Бернли, Бешикташ, Вегхорст, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 22:00

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  1. glforevery 10.01.2023 22:02 # glforevery
    Там пацаны Фелиша подписывают, а тут чел с Турции)
    Но что-то мне подсказывает, что он будет в разы успешнее!

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