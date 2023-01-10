"Юнайтед" согласовал аренду Вегхорста

"Манчестер Юнайтед" полностью договорился об аренде нападающего Ваута Вегхорста до конца сезона.

Из-за ограниченного трансферного бюджета "Юнайтед" был вынужден искать усиление позиции нападающего в январе среди доступных для аренды игроков.



Так внимание главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага привлек его соотечественник Вегхорст, который на этот сезон был отправлен "Бернли" в аренду в "Бешикташ".



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Юнайтед" удалось убедить "Бешикташ" досрочно отказаться от Ваута и убедить "Бернли" отправить 30-летнего голландца в Манчестер. Пока договоренность достигнута в устной форме.



Ожидается, что "Бешикташ" получит компенсацию за Вегхорста в размере около 3 миллионов евро (2.7 млн. фунтов), однако турецкий клуб даст зеленый свет на заключение сделки лишь после того, как обзаведется другим нападающим.