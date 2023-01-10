Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш вылетел в Лондон, чтобы пройти медобследование в "Челси".

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" опередил "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Фелиша, согласившись заплатить 10 миллионов фунтов за полсезона аренды Жоау.



Еще 8 млн. фунтов "синие" потратят на зарплату 23-летнего португальца, который в 2019 году перебрался в "Атлетико" из "Бенфики" за 126 млн. евро (111 млн. фунтов).



По информации Sky Sports, сейчас эта арендная сделка находится на пороге завершения. Фелиш, забивший пять голов и отдавший три результативных передачи в этом сезоне, уже направляется в Лондон.



Добавим, если "Челси" не завершит приобретение Фелиша до полудня среды, то Жоау не примет участия в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в четверг вечером.