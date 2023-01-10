"Челси" интересуется Мадуэке и Мукоко

"Челси" определил две цели для укрепления позиции нападающего грядущим летом.

В это трансферное окно "Челси" уже приобрел юного Давида Датро Фофана из "Мельде", а также согласовал краткосрочную аренду Жоау Фелиша из "Атлетико".



В конце сезона к "синим" перейдет Кристофер Нкунку из "РБ Лейпцига", однако лондонский клуб продолжает работать над укреплением передней линии.



По информации Evening Standard, на радаре у "Челси" находится 20-летний англичанин Нони Мадуэке, который в этом сезоне забил один гол в семи матчах за ПСВ.



Мадуэке является продуктом академии "Тоттенхэма", а клуб из Эйдховена представляет с 2018 года.



Второй целью "Челси" называется 18-летний Юссуфа Мукоко, чей контракт с дортмундской "Боруссией" истекает в конце сезона.