"Челси" интересуется Мадуэке и Мукоко

Нони Мадуэке "Челси" определил две цели для укрепления позиции нападающего грядущим летом.

В это трансферное окно "Челси" уже приобрел юного Давида Датро Фофана из "Мельде", а также согласовал краткосрочную аренду Жоау Фелиша из "Атлетико".

В конце сезона к "синим" перейдет Кристофер Нкунку из "РБ Лейпцига", однако лондонский клуб продолжает работать над укреплением передней линии.

По информации Evening Standard, на радаре у "Челси" находится 20-летний англичанин Нони Мадуэке, который в этом сезоне забил один гол в семи матчах за ПСВ.

Мадуэке является продуктом академии "Тоттенхэма", а клуб из Эйдховена представляет с 2018 года.

Второй целью "Челси" называется 18-летний Юссуфа Мукоко, чей контракт с дортмундской "Боруссией" истекает в конце сезона.


Метки Боруссия, Мадуэке, Мукоко, ПСВ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 20:00

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  1. superperez101 10.01.2023 20:23 # superperez101
    уже итак есть две фофаны, плюс кукурелья и чуквуэмека
    куда еще то?

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