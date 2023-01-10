"Челси" интересуется Мадуэке и Мукоко
"Челси" определил две цели для укрепления позиции нападающего грядущим летом.
В это трансферное окно "Челси" уже приобрел юного Давида Датро Фофана из "Мельде", а также согласовал краткосрочную аренду Жоау Фелиша из "Атлетико".
В конце сезона к "синим" перейдет Кристофер Нкунку из "РБ Лейпцига", однако лондонский клуб продолжает работать над укреплением передней линии.
По информации Evening Standard, на радаре у "Челси" находится 20-летний англичанин Нони Мадуэке, который в этом сезоне забил один гол в семи матчах за ПСВ.
Мадуэке является продуктом академии "Тоттенхэма", а клуб из Эйдховена представляет с 2018 года.
Второй целью "Челси" называется 18-летний Юссуфа Мукоко, чей контракт с дортмундской "Боруссией" истекает в конце сезона.
10.01.2023 20:00
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уже итак есть две фофаны, плюс кукурелья и чуквуэмека
куда еще то?
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