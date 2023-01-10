"Вулверхэмптон" потребовал объяснить незасчитанный гол против "Ливерпуля"

"Вулверхэмптон" потребовал объяснений от FA насчет незасчитанного гола Тоте Гомеша в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" (2:2).

Отмененный из-за офсайда гол Гомеша на 82-й минуте лишил "Вулверхэмптон" победы на "Энфилде" и означает, что 17 января команды проведут переигровку на "Молинью".



В Кубке Англии используется не так много камер, как в Премьер-Лиге, поэтому система VAR не нашла нужного ракурса, чтобы как-либо повлиять на принятое лайнсменом решение об офсайде.



Теперь "волки" хотят получить официальный комментарий от FA и возглавляемого Ховардом Уэббом судейского корпуса.



"Думаю, очень ясно, что произошло. Конечно, я видел изображения в Интернете. У меня есть свое мнение, и мы направили свои комментарии. Теперь мы ожидаем объяснений".



"Судьба матча на "Энфилде" фактически была решена ошибкой лайнсмена и ошибкой технологии VAR. Как это возможно на стадионе, который регулярно принимает матчи Лиги Чемпионов, и с профессионально подготовленными арбитрами".



"Мы ожидаем заявления FA или судейского корпуса, они должны объяснить, что на самом деле произошло, а также извиниться перед отправившимися на этот выезд фанатами "Вулверхэмптона", — цитирует главного тренера "волков" Хулена Лопетеги BBC.