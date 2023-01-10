"Вулверхэмптон" потребовал объяснить незасчитанный гол против "Ливерпуля"

Хулен Лопетеги "Вулверхэмптон" потребовал объяснений от FA насчет незасчитанного гола Тоте Гомеша в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" (2:2).

Отмененный из-за офсайда гол Гомеша на 82-й минуте лишил "Вулверхэмптон" победы на "Энфилде" и означает, что 17 января команды проведут переигровку на "Молинью".

В Кубке Англии используется не так много камер, как в Премьер-Лиге, поэтому система VAR не нашла нужного ракурса, чтобы как-либо повлиять на принятое лайнсменом решение об офсайде.

Теперь "волки" хотят получить официальный комментарий от FA и возглавляемого Ховардом Уэббом судейского корпуса.

"Думаю, очень ясно, что произошло. Конечно, я видел изображения в Интернете. У меня есть свое мнение, и мы направили свои комментарии. Теперь мы ожидаем объяснений".

"Судьба матча на "Энфилде" фактически была решена ошибкой лайнсмена и ошибкой технологии VAR. Как это возможно на стадионе, который регулярно принимает матчи Лиги Чемпионов, и с профессионально подготовленными арбитрами".

"Мы ожидаем заявления FA или судейского корпуса, они должны объяснить, что на самом деле произошло, а также извиниться перед отправившимися на этот выезд фанатами "Вулверхэмптона", — цитирует главного тренера "волков" Хулена Лопетеги BBC.


Метки FA, Вулверхэмптон, Кубок Англии, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 302

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 10.01.2023 19:18 # meshuggah
    Рот клоппа хорошо работает

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  2. electric 10.01.2023 19:10 # electric
    Да нах не нужен этот кубок. ЛЧ не взять с таким количеством матчей.

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  3. ratamahatta 10.01.2023 19:02 # ratamahatta
    Рот клоппа работает слишком хорошо, какие тут могут быть еще объяснения

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