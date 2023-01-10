Поттеру не грозит увольнение из "Челси"

Грэм Поттер Руководство "Челси" даже не рассматривает возможность увольнения своего главного тренера Грэма Поттера.

Поттер только четыре месяца назад возглавил "Челси", заключив пятилетний контракт. Увольнение Томаса Тухеля и приглашение Грэма из "Брайтона" обошлось "синим" в круглую сумму.

Однако дела "Челси" на футбольном поле идут просто из рук вон плохо. "Синие" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге, а также вылетели из Кубка Лиги с Кубком Англии.

Последнее время пресса неустанно спекулирует насчет возможного увольнения Поттера, но Daily Mail и The Independent в один голос утверждают, что Грэм сохраняет мощную поддержку боссов лондонского клуба.

Корнем своих проблем руководство "Челси" считает несбалансированный состав, особенно с учетом влияния травм, и именно на этом сосредоточено внимание клуба.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 10.01.2023 17:36 # skydreams
    Поттер супер, Поттер класс. Кто не верит - тому в глаз!

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  2. superperez101 10.01.2023 17:27 # superperez101
    средства есть
    все менять надо.

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  3. osivori 10.01.2023 17:18 # osivori
    мощная поддержка до каких пор, пока в чемпионшип не ухнет

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  4. hammersmith 10.01.2023 17:18 # hammersmith
    не за что увольнять его - АПЛ идет по плану, потерь очков нет.

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  5. breadpeat 10.01.2023 17:11 # breadpeat
    Там Симеоне летом свободен. так похоже придет, будет автобусный парк

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