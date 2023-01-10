Поттеру не грозит увольнение из "Челси"

Руководство "Челси" даже не рассматривает возможность увольнения своего главного тренера Грэма Поттера.

Поттер только четыре месяца назад возглавил "Челси", заключив пятилетний контракт. Увольнение Томаса Тухеля и приглашение Грэма из "Брайтона" обошлось "синим" в круглую сумму.



Однако дела "Челси" на футбольном поле идут просто из рук вон плохо. "Синие" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге, а также вылетели из Кубка Лиги с Кубком Англии.



Последнее время пресса неустанно спекулирует насчет возможного увольнения Поттера, но Daily Mail и The Independent в один голос утверждают, что Грэм сохраняет мощную поддержку боссов лондонского клуба.



Корнем своих проблем руководство "Челси" считает несбалансированный состав, особенно с учетом влияния травм, и именно на этом сосредоточено внимание клуба.