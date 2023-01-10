Поттеру не грозит увольнение из "Челси"
Руководство "Челси" даже не рассматривает возможность увольнения своего главного тренера Грэма Поттера.
Поттер только четыре месяца назад возглавил "Челси", заключив пятилетний контракт. Увольнение Томаса Тухеля и приглашение Грэма из "Брайтона" обошлось "синим" в круглую сумму.
Однако дела "Челси" на футбольном поле идут просто из рук вон плохо. "Синие" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге, а также вылетели из Кубка Лиги с Кубком Англии.
Последнее время пресса неустанно спекулирует насчет возможного увольнения Поттера, но Daily Mail и The Independent в один голос утверждают, что Грэм сохраняет мощную поддержку боссов лондонского клуба.
Корнем своих проблем руководство "Челси" считает несбалансированный состав, особенно с учетом влияния травм, и именно на этом сосредоточено внимание клуба.
10.01.2023 17:00
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Последние комментарии:
Поттер супер, Поттер класс. Кто не верит - тому в глаз!
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средства есть
все менять надо.
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мощная поддержка до каких пор, пока в чемпионшип не ухнет
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не за что увольнять его - АПЛ идет по плану, потерь очков нет.
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Там Симеоне летом свободен. так похоже придет, будет автобусный парк
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