"Ньюкасл" обратился к Мукоко

"Ньюкасл" обратился к нападающему дортмундской "Боруссии" Юссуфе Мукоко.

До сих пор наиболее серьезный интерес к Мукоко проявлял "Челси", который при новых владельцах не жалеет никаких денег на приглашение лучших молодых талантов.



Однако Evening Standard стало известно, что сейчас в борьбу за Юссуфу вступил "Ньюкасл", который в устной форме сделал "существенное" предложение лагерю игрока. Речь идет о зарплате свыше 150,000 фунтов в неделю.



"Ньюкасл", как и "Челси", уже может свободно вести переговоры с Мукоко, потому что контракт 18-летнего немца камерунского происхождения истекает в конце этого сезона.



"Боруссия" не теряет надежд склонить Мукоко к новой сделке, однако у сторон остаются существенные разногласия насчет зарплаты.



Добавим, Юссуфа забил шесть голов в 22 матчах этого сезона за клуб из Дортмунда.