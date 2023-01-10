"Ньюкасл" обратился к Мукоко
"Ньюкасл" обратился к нападающему дортмундской "Боруссии" Юссуфе Мукоко.
До сих пор наиболее серьезный интерес к Мукоко проявлял "Челси", который при новых владельцах не жалеет никаких денег на приглашение лучших молодых талантов.
Однако Evening Standard стало известно, что сейчас в борьбу за Юссуфу вступил "Ньюкасл", который в устной форме сделал "существенное" предложение лагерю игрока. Речь идет о зарплате свыше 150,000 фунтов в неделю.
"Ньюкасл", как и "Челси", уже может свободно вести переговоры с Мукоко, потому что контракт 18-летнего немца камерунского происхождения истекает в конце этого сезона.
"Боруссия" не теряет надежд склонить Мукоко к новой сделке, однако у сторон остаются существенные разногласия насчет зарплаты.
Добавим, Юссуфа забил шесть голов в 22 матчах этого сезона за клуб из Дортмунда.
10.01.2023 15:00
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