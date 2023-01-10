МЮ планирует покупку нападающего топ-уровня на лето

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести нападающего топ-уровня грядущим летом, одной из своей целей рассматривая Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Усиление в нападении требуется "Юнайтед" уже сейчас, однако в январе "красные дьяволы" готовы довольствоваться временным решением — вроде аренды Ваута Вегхорста, принадлежащего "Бернли".



Как утверждает ESPN, долгосрочным решением "Юнайтед" постарается обзавестись после окончания сезона. Главному тренеру Эрик Тен Хагу нужен игрок, который будет готов взвалить на себя бомбардирское бремя.



Что касается Кейна, то действия "Юнайтед" в отношении него будут зависеть от того, продлит ли Харри свой контракт, от которого остается один полный год.



Помимо 29-летнего капитана сборной Англии, в шорт-листе "дьяволов" также значатся Виктор Осимхен из "Наполи" и Беньямин Шешко из "Ред Булл".