Артета: "Нкетиа становится лучше и лучше"

Эдди Нкетиа Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил нападающего Эдди Нкетиа, который воспользовался своим шансом.

В начале этого сезона Нкетиа крепко сидел в запасе, однако у Эдди резко прибавилось игровой практики после травмы Габриэля Жезуса.

Нкетиа забил пять голов в пяти последних матчах, включая дубль в победном для "Арсенала" матче Кубка Англии против "Оксфорда" накануне (3:0), и Артета рад, что 23-летний англичанин не растерял форму, пока ждал возможности проявить себя.

"Конечно, он ждал своего момента. Он был терпелив, когда это требовалось, но в то же время он сохранял правильный настрой и готовил себя к этому моменту".

"Думаю, поэтому он выглядит готовым и проявляет себя так, проявляет. Он продемонстрировал отличное хладнокровие".

"У него отличный удар, он хорош в выборе времени для рывка и в принятии решений. Также стоит отметить его понимание, его трудолюбие, он становится лучше и лучше", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 13:00

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  1. gameboy 10.01.2023 13:44 # gameboy
    С НЮ имел всего один хороший момент, что недостаточно для победы в таких матчах.

    (ответить)

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