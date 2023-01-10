Артета: "Нкетиа становится лучше и лучше"

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил нападающего Эдди Нкетиа, который воспользовался своим шансом.

В начале этого сезона Нкетиа крепко сидел в запасе, однако у Эдди резко прибавилось игровой практики после травмы Габриэля Жезуса.



Нкетиа забил пять голов в пяти последних матчах, включая дубль в победном для "Арсенала" матче Кубка Англии против "Оксфорда" накануне (3:0), и Артета рад, что 23-летний англичанин не растерял форму, пока ждал возможности проявить себя.



"Конечно, он ждал своего момента. Он был терпелив, когда это требовалось, но в то же время он сохранял правильный настрой и готовил себя к этому моменту".



"Думаю, поэтому он выглядит готовым и проявляет себя так, проявляет. Он продемонстрировал отличное хладнокровие".



"У него отличный удар, он хорош в выборе времени для рывка и в принятии решений. Также стоит отметить его понимание, его трудолюбие, он становится лучше и лучше", — цитирует Артету Sky Sports.