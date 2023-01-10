О'Хара: "Игра "Челси" — абсолютный беспорядок"

Грэм Поттер Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара раскритиковал игру "Челси" при Грэме Поттере.

В минувшее воскресенье "Челси" потерпел поражение 4:0 в гостях у "Манчестер Сити" в рамках 3-го раунда Кубка Англии, и показанный "синими" футбол произвел удручающее впечатление на О'Хара.

Джейми не видит никакого порядка в игре "Челси" и считает, что зачастую игроки располагаются не на своих позициях.

"Это абсолютный беспорядок. Им столь многого не хватает, не так ли?"

"Слушайте, когда Грэм Поттер пришел, я думал, что он заслужил эту возможность, потому что он был очень хорош в "Брайтоне" и заставил их играть в великолепный футбол. Но он пришел в "Челси", и кажется, что ему это совершенно не по зубам".

"Я так удивлен, потому что я действительно думал, что он будет хорош в этой работе".

"Возможно, это потребует времени. У них травмы, а также мы знаем, что им нужен нападающий, фокусная точка впереди. Хаверц, на мой взгляд, является обузой".

"Я большой фанат Мейсона Маунта, но после прихода Грэма Поттера он просто не выглядит собой. Конор Галлахер вчера вечером играл правого вингера и в итоге был заменен".

"Я просто не понимаю, что Грэм Поттер делает с командой. Стерлинг играл вингбека. Что он пытается делать с командой? Они совершенно не в порядке", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки О'Хара, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. gjchancel 10.01.2023 12:13 # gjchancel
    Только, не нужно говорит, нужен нападающий, дело не совсем не в этом. Нет игры, будет игра, то любой нападающий будет забивать. Тухель, тоже подался на эту фигню и разрушил свою игру.

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  2. edgarkuznetsov 10.01.2023 11:58 # edgarkuznetsov
    Так и знал ,что Поттер погубит свою карьеру,погнавшись за деньгами

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  3. smokekush 10.01.2023 11:56 # smokekush
    ска какие же все эти критики долбаебы, даже я не болельщик членсе понимаю, что нужно время перестроится игрокам под структуру физрука это процесс,дайте время тренеру и будет видно на что способно его видение футбола, но всё равно не понимаю почему уволили гения тухуля

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  4. bad-crew 10.01.2023 11:12 # bad-crew
    Все это не может не радовать

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  5. didier-11 10.01.2023 11:10 # didier-11
    Открытие сделал

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