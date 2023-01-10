Светская хроника за вторник

Светская хроника Ваут Вегхорст заплатит "Бешикташу", чтобы уйти в "Манчестер Юнайтед". "Бенфика" не отпустит Энцо Фернандеса в "Челси". Стив Брюс уходит на пенсию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий Ваут Вегхорст готов из своего кармана выплатить компенсацию "Бешикташу" ради перехода в "Манчестер Юнайтед". (Daily Express)

Защитник Харри Магуайр проигнорирует совет Рио Фердинанда и не покинет "Юнайтед" в январе. (Daily Mirror)

"Юнайтед" и "Тоттенхэм" следят за голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом, который не может договориться со своим клубом о новом контракте. (The Sun)

"Бенфика" "закрыла" вопрос с переходом полузащитника Энцо Фернандеса в "Челси" — сделки не будет. (Daily Express)

"Атлетико" отпустит Жоау Фелиша в "Челси" лишь после того, как португальский нападающий продлит свой контракт на один год — до июня 2027. (Marca)

"Челси" активизировал свой интерес к нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму, а также "синие" обдумывают покупку нападающего ПСВ Нони Мадуэке. (The Times)

"Челси" проявляет интерес к крайнему защитнику "Астон Виллы" Мэтти Кэшу. (Football.London)

"Лидс" обновит свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера за 35.3 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)

"Лидс" позволит нападающему Джо Гелхардту уйти в аренду на вторую половину сезона. (Football Insider)

Полузащитник "Расинга" Карлос Алькарас переходит в "Саутгемптон" за 12 млн. фунтов. (BBC)

Нападающий Юссеф Эн-Несири, который является целью для "Вест Хэма", не хочет уходить из "Севильи". (Daily Mail)

Другое

Стив Брюс, поработавший с 11 клубами, собирается завершить тренерскую карьеру. (Daily Mail)

Бывший наставник "Эвертона" Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии. (BBC)

Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду дебютирует за саудовский "Аль-Наср" 22 января. (BBC)

Владельцы ПСЖ готовы инвестировать 1 млрд. фунтов в "Тоттенхэм". (Daily Mail)

Разбив свой автомобиль BMW X6, вингер "Юнайтед" Антони на следующий день приехал на тренировку на Lamborghini стоимостью 337,000 фунтов. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 837

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Последние комментарии:




  1. skydreams 10.01.2023 10:35 # skydreams
    В Гарри Поттере все закончилось хорошо, а Грэм Поттер прямой его потомок.

    Сечете?)

    (ответить)

  2. iskander8sg 10.01.2023 10:31 # iskander8sg
    Откуда у угрофинского быдла появилась собачья кличка "кацап"?
    Скину 20$ тому, кто ответит правильно.

    (ответить)

  3. geniusss 10.01.2023 10:29 # geniusss
    как считаете, с размером в 15 см можно добиться успеха в волейболе?

    (ответить)

  4. fiezzo 10.01.2023 10:28 # fiezzo
    Завтрак Русского человека будет в Русском Соледаре
    Обед в Русской Одессе
    А ужин в Русском городе Киев

    Слава Русской армии!

    (ответить)

  5. gavriil 10.01.2023 10:25 # gavriil
    Ещё полтора часа до обеда, а в Тоттенхем уже вливают.

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  6. ray-black 10.01.2023 10:23 # ray-black
    Владельцы ПСЖ готовы инвестировать 1 млрд. фунтов в "Тоттенхэм

    Источник: http://fapl.ru/posts/97880/
    Звучит интригующе

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  7. iskander8sg 10.01.2023 10:18 # iskander8sg
    Утро только началось, а кацапы уже самая опущенная каста на свете.

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  8. geniusss 10.01.2023 10:14 # geniusss
    LP2 is done. Pre-save here: https://pump.ffm.to/lilpump2

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  9. liverputin 10.01.2023 10:12 # liverputin
    новый день пахнет новой порцией мочи для хахлов

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  10. kos9k 10.01.2023 10:08 # kos9k
    Как может чел, возглавлявший Уиган и Эвертон, обосраться с золотым бельгийским составом и после всего этого получить работу в сборной Португалии? Он же лютое днище

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  11. bad-crew 10.01.2023 10:03 # bad-crew
    "Нападающий Ваут Вегхорст готов из своего кармана выплатить компенсацию "Бешикташу"

    Круто, но попахивает пиздежом.

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