Светская хроника за вторник

Ваут Вегхорст заплатит "Бешикташу", чтобы уйти в "Манчестер Юнайтед". "Бенфика" не отпустит Энцо Фернандеса в "Челси". Стив Брюс уходит на пенсию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий Ваут Вегхорст готов из своего кармана выплатить компенсацию "Бешикташу" ради перехода в "Манчестер Юнайтед". (Daily Express)



Защитник Харри Магуайр проигнорирует совет Рио Фердинанда и не покинет "Юнайтед" в январе. (Daily Mirror)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" следят за голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом, который не может договориться со своим клубом о новом контракте. (The Sun)



"Бенфика" "закрыла" вопрос с переходом полузащитника Энцо Фернандеса в "Челси" — сделки не будет. (Daily Express)



"Атлетико" отпустит Жоау Фелиша в "Челси" лишь после того, как португальский нападающий продлит свой контракт на один год — до июня 2027. (Marca)



"Челси" активизировал свой интерес к нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму, а также "синие" обдумывают покупку нападающего ПСВ Нони Мадуэке. (The Times)



"Челси" проявляет интерес к крайнему защитнику "Астон Виллы" Мэтти Кэшу. (Football.London)



"Лидс" обновит свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера за 35.3 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)



"Лидс" позволит нападающему Джо Гелхардту уйти в аренду на вторую половину сезона. (Football Insider)



Полузащитник "Расинга" Карлос Алькарас переходит в "Саутгемптон" за 12 млн. фунтов. (BBC)



Нападающий Юссеф Эн-Несири, который является целью для "Вест Хэма", не хочет уходить из "Севильи". (Daily Mail)



Другое



Стив Брюс, поработавший с 11 клубами, собирается завершить тренерскую карьеру. (Daily Mail)



Бывший наставник "Эвертона" Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии. (BBC)



Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду дебютирует за саудовский "Аль-Наср" 22 января. (BBC)



Владельцы ПСЖ готовы инвестировать 1 млрд. фунтов в "Тоттенхэм". (Daily Mail)



Разбив свой автомобиль BMW X6, вингер "Юнайтед" Антони на следующий день приехал на тренировку на Lamborghini стоимостью 337,000 фунтов. (The Sun)