Светская хроника за вторник
Ваут Вегхорст заплатит "Бешикташу", чтобы уйти в "Манчестер Юнайтед". "Бенфика" не отпустит Энцо Фернандеса в "Челси". Стив Брюс уходит на пенсию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Нападающий Ваут Вегхорст готов из своего кармана выплатить компенсацию "Бешикташу" ради перехода в "Манчестер Юнайтед". (Daily Express)
Защитник Харри Магуайр проигнорирует совет Рио Фердинанда и не покинет "Юнайтед" в январе. (Daily Mirror)
"Юнайтед" и "Тоттенхэм" следят за голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом, который не может договориться со своим клубом о новом контракте. (The Sun)
"Бенфика" "закрыла" вопрос с переходом полузащитника Энцо Фернандеса в "Челси" — сделки не будет. (Daily Express)
"Атлетико" отпустит Жоау Фелиша в "Челси" лишь после того, как португальский нападающий продлит свой контракт на один год — до июня 2027. (Marca)
"Челси" активизировал свой интерес к нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму, а также "синие" обдумывают покупку нападающего ПСВ Нони Мадуэке. (The Times)
"Челси" проявляет интерес к крайнему защитнику "Астон Виллы" Мэтти Кэшу. (Football.London)
"Лидс" обновит свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера за 35.3 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)
"Лидс" позволит нападающему Джо Гелхардту уйти в аренду на вторую половину сезона. (Football Insider)
Полузащитник "Расинга" Карлос Алькарас переходит в "Саутгемптон" за 12 млн. фунтов. (BBC)
Нападающий Юссеф Эн-Несири, который является целью для "Вест Хэма", не хочет уходить из "Севильи". (Daily Mail)
Другое
Стив Брюс, поработавший с 11 клубами, собирается завершить тренерскую карьеру. (Daily Mail)
Бывший наставник "Эвертона" Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии. (BBC)
Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду дебютирует за саудовский "Аль-Наср" 22 января. (BBC)
Владельцы ПСЖ готовы инвестировать 1 млрд. фунтов в "Тоттенхэм". (Daily Mail)
Разбив свой автомобиль BMW X6, вингер "Юнайтед" Антони на следующий день приехал на тренировку на Lamborghini стоимостью 337,000 фунтов. (The Sun)
10.01.2023 10:00
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В Гарри Поттере все закончилось хорошо, а Грэм Поттер прямой его потомок.
Сечете?)
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Откуда у угрофинского быдла появилась собачья кличка "кацап"?
Скину 20$ тому, кто ответит правильно.
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как считаете, с размером в 15 см можно добиться успеха в волейболе?
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Завтрак Русского человека будет в Русском Соледаре
Обед в Русской Одессе
А ужин в Русском городе Киев
Слава Русской армии!
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Ещё полтора часа до обеда, а в Тоттенхем уже вливают.
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Владельцы ПСЖ готовы инвестировать 1 млрд. фунтов в "Тоттенхэм
Источник: http://fapl.ru/posts/97880/
Звучит интригующе
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Утро только началось, а кацапы уже самая опущенная каста на свете.
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новый день пахнет новой порцией мочи для хахлов
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Как может чел, возглавлявший Уиган и Эвертон, обосраться с золотым бельгийским составом и после всего этого получить работу в сборной Португалии? Он же лютое днище
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"Нападающий Ваут Вегхорст готов из своего кармана выплатить компенсацию "Бешикташу"
Круто, но попахивает пиздежом.
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