"Вилла" согласовала покупку Алекса Морено

"Астон Вилла" согласовала покупку левого защитника "Реал Бетис" Алекса Морено за 13.2 млн. фунтов.

BBC ожидает, что Морено станет первым приобретением "Виллы" при Унаи Эмери в качестве главного тренера.



В ближайшие 48 часов 29-летний испанец пройдет медобследование, после чего официально присоединится к бирмингемскому клубу.



Отметим, что лишь минувшим летом Морено, который сыграл все матчи "Реал Бетис" в этом сезоне Ла Лиги, за исключением одного, сватали в "Ноттингем Форест".



В "Вилле" Морено предстоит стать конкурентом для Люки Диня, который лишь 12 месяцев назад был приобретен у "Эвертона" за 25 млн. фунтов.