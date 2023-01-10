"Вилла" согласовала покупку Алекса Морено

Алекс Морено "Астон Вилла" согласовала покупку левого защитника "Реал Бетис" Алекса Морено за 13.2 млн. фунтов.

BBC ожидает, что Морено станет первым приобретением "Виллы" при Унаи Эмери в качестве главного тренера.

В ближайшие 48 часов 29-летний испанец пройдет медобследование, после чего официально присоединится к бирмингемскому клубу.

Отметим, что лишь минувшим летом Морено, который сыграл все матчи "Реал Бетис" в этом сезоне Ла Лиги, за исключением одного, сватали в "Ноттингем Форест".

В "Вилле" Морено предстоит стать конкурентом для Люки Диня, который лишь 12 месяцев назад был приобретен у "Эвертона" за 25 млн. фунтов.


Метки Астон Вилла, Морено, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 09:00

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