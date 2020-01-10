Далот подтвердил, что хочет заключить новый контракт с МЮ

Защитник Диогу Далот подтвердил, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" и заключить новый контракт.

Далот выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Порту" в 2018 году, но это в этом сезоне утвердился игроком стартового состава на "Олд Траффорд".



Недавно "Юнайтед" продлил истекавший в конце этого сезона контракт Диогу на 12 месяцев, дав себе больше времени на согласование новой сделки, и есть все шансы, что 23-летний португалец согласится продлить свое пребывание в Манчестере.



"Мы общаемся насчет этого (нового контракта), мы договариваемся, и мы посмотрим, какую выгоду смогут извлечь обе стороны. Это не секрет, что я счастлив быть здесь, я люблю этот клуб и люблю играть за этот клуб".



"Поэтому посмотрим, как все сложится, но мы как команда постепенно движемся в хорошем направлении, и для меня это самое важное. Надеюсь, я смогу и дальше приносить пользу команде, как я это уже делал", — сообщил Далот The United Stand.