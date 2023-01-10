"Тоттенхэм" сделал предложение по Троссарду

"Тоттенхэм" сделал предложение о покупке вингера "Брайтона" Леандро Троссарда.

Как утверждает Football Insider, "Тоттенхэм" установил контакт с "Брайтоном", после чего в устной форме озвучил свое предложение насчет Троссарда.



Однако "чайки" ответили отказом и вообще не намерены отпускать в январе Леандро, забившего семь голов и отдавшего две результативные передачи в 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



И хотя контракт 28-летнего игрока сборной Бельгии истекает в конце этого сезона, "Брайтону" принадлежит опция продления сотрудничества на 12 месяцев, поэтому "чайки" чувствуют себя комфортно в этой ситуации.