"Форест" предложил 18 млн. фунтов за Данило

Данило "Ноттингем Форест" сделал предложение в 18 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Палмейраса" Данило.

Подписав 23 новичка прошлым летом, "Форест" продолжает активную работу на трансферном рынке в январе.

Уже заполучив атакующего полузащитника Густаво Скарпу, который пришел на "Сити Граунд" свободным агентом как раз из "Палмейраса", теперь "лесники" сражаются за 21-летнего Данило.

У Данило, которым ранее интересовался "Арсенал", считается одним из самых перспективных молодых полузащитников в Бразилии, и заполучить его хочет не только "Форест".

The Telegraph отмечает, что предложение "лесников" в 18 млн. фунтов также предусматривает ряд бонусов, которые могут увеличить стоимость сделки.

Добавим, в своем возрасте Данило успел уже дважды выиграть Кубок Либертадорес, а в течение 2022 года провел более 50 матчей.


Метки Данило, Ноттингем Форест, Палмейрас

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 06:00

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