"Форест" предложил 18 млн. фунтов за Данило

"Ноттингем Форест" сделал предложение в 18 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Палмейраса" Данило.

Подписав 23 новичка прошлым летом, "Форест" продолжает активную работу на трансферном рынке в январе.



Уже заполучив атакующего полузащитника Густаво Скарпу, который пришел на "Сити Граунд" свободным агентом как раз из "Палмейраса", теперь "лесники" сражаются за 21-летнего Данило.



У Данило, которым ранее интересовался "Арсенал", считается одним из самых перспективных молодых полузащитников в Бразилии, и заполучить его хочет не только "Форест".



The Telegraph отмечает, что предложение "лесников" в 18 млн. фунтов также предусматривает ряд бонусов, которые могут увеличить стоимость сделки.



Добавим, в своем возрасте Данило успел уже дважды выиграть Кубок Либертадорес, а в течение 2022 года провел более 50 матчей.