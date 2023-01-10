"Арсенал" разгромил "Оксфорд" и вышел на "Сити" в Кубке Англии

"Арсенал" разгромил на выезде "Оксфорд" из Лиги Один со счетом 0:3, благодаря чему забронировал рандеву с "Манчестер Сити" в 4-м раунде Кубка Англии.

В первом тайме "Арсенал" контролировал мяч и территорию, но голевых моментов не создал. "Канониры" даже ни разу не пробили в створ, как и их соперник.



Незадолго до перерыва мяч попал в руку игрока "Оксфорда" в штрафной, однако рефери не решился назначить пенальти, а системы VAR на стадионе клуба третьего дивизиона не нашлось.



Во втором тайме "Арсенал" стал атаковать совсем по-другому и на 63-й минуте дожал соперника. Фабиу Виейра выполнил подачу со штрафного, а Мохамед Эльнени пробил головой с линии вратарской площади — 0:1.



Спустя семь минут интрига умерла. Виейра отличной передачей вывел Нкетиа один на один по центру, а Эдди обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 0:2.



На 76-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "Оксфорда". Габриэль Мартинелли сделал передачу на правый край штрафной на рывок Нкетиа, который подсек снаряд перед голкипером — 0:3.



"Арсеналу" пришлось попотеть для первого гола, но дальше все пошло как по маслу. "Канониры" подтвердили свое громадное превосходство в классе, а в следующем раунде их ждет "Манчестер Сити".



"Оксфорд" — "Арсенал" — 0:3 (0:0)



Голы: Эльнени 63, Нкетиа 70, 76.



"Арсенал": Тернер, Томиясу (Уайт 81), Холдинг, Габриэль, Тирни (Зинченко 61), Виейра (Маркиньос 81), Эльнени, Локонга (Джака 62), Сака (Смит-Роу 75), Нкетиа, Мартинелли.