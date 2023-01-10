Льорис завершил карьеру в сборной Франции

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис объявил о завершении выступлений за сборную Франции.

С 2008 по 2022 год Льорис сыграл рекордные 145 матчей за французскую сборную, включая 121 в качестве капитана, что тоже является рекордом.



В течение этого времени Уго принял участие в трех Чемпионата Европы и четырех Чемпионатах Мира.



Примечательно, что на двух последних Чемпионатах Мира Льорис играл в финале. И если в 2018 году в России французы стали чемпионами, то в прошлом месяце в Катаре уступили золотые медали сборной Аргентины.



Льорис чувствует, что оставляет национальную команду "на своем пике", и теперь сосредоточится на выступлении за "Тоттенхэм", где у него не все гладко — в прессе ходят упорные слухи, что "шпоры" ищут преемника для 36-летнего француза.



"Наступает время, когда ты должен понять, что пора передать эстафету. Я всегда говорил, что французская сборная никому не принадлежит, и все мы — в первую очередь я сам — должны убедиться, чтобы так и оставалось".



"Думаю, команда готова двигаться дальше. У нас есть голкипер (Майк Меньян), который готов".



"Я предпочитаю уйти на своем пике, нежели ждать спада. Также это выбор моей семьи — я чувствую, что мне нужно проводить больше времени с моими женой и детьми", — объяснил Льорис L'Equipe.