Силва не удивлен выступлением "Арсенала" в этом сезоне

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что его не удивляет выступление "Арсенала" в этом сезоне.

После 17 сыгранных матчей "Арсенал" — к удивлению многих — лидирует в Премьер-Лиге, на пять очков опережая ближайшего преследователя, коим как раз является в "Сити".



"Канониры" также могут стать соперником "горожан" по 4-му раунду Кубка Англии, если в понедельник вечером справятся с "Оксфордом" из Лиги Один.



Столь стремительный прогресс "Арсенала" не стал сюрпризом для Силвы, ведь во главе лондонской команды находится Микель Артета, бывший ассистент главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.



"Мы знали, что существует вероятность того, что "Арсенал" резко прибавит в этом сезоне. Они обладают очень хорошим тренером и множеством молодых игроков, которые полны желания побеждать. Это не удивляет меня".



"Давайте посмотрим, что случится в их матче завтра, но будет справедливо сказать, что в этом сезоне нам не везет со жребием!" — цитирует Силву Manchester Evening News.