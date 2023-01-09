Бели перестал быть спортивным директором "Челси"
Владелец "Челси" Тодди Бели сложил с себя обязанности спортивного директора клуба.
Напомним, Бели назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора в июне, после расставания с Мариной Грановской и Петром Чехом.
С тех пор Бели потратил свыше 350 миллионов фунтов на трансферы, однако сказать, что "Челси" стал сильнее, язык не повернется — "синие" занимают 10-е место в Премьер-Лиге и вылетели из Кубка Англии с Кубком Лиги.
Собственный неудачный опыт, а также назначения Кристофера Вивеля техническим директором и Пола Уинстенли директором по глобальному поиску талантов и трансферам заставили 49-летнего американца оставить свою временную роль, сообщает The Telegraph.
Добавим, именно Вивель и Уинстенли позировали на фото вместе с защитником Бенуа Бадиашиле, купленным у "Монако" за 33 млн. фунтов. Это лишь подтверждает, что Бели передал право определять трансферную политику клуба другим людям.
09.01.2023 22:00
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Последние комментарии:
Вроде был боели этот жирдяй не
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Лучшее решение за время правления:)
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6лять, лишь бы нового Фергюсона не уволили теперь..
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верни клуб РА!
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