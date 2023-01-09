Бели перестал быть спортивным директором "Челси"

Тодд Бели Владелец "Челси" Тодди Бели сложил с себя обязанности спортивного директора клуба.

Напомним, Бели назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора в июне, после расставания с Мариной Грановской и Петром Чехом.

С тех пор Бели потратил свыше 350 миллионов фунтов на трансферы, однако сказать, что "Челси" стал сильнее, язык не повернется — "синие" занимают 10-е место в Премьер-Лиге и вылетели из Кубка Англии с Кубком Лиги.

Собственный неудачный опыт, а также назначения Кристофера Вивеля техническим директором и Пола Уинстенли директором по глобальному поиску талантов и трансферам заставили 49-летнего американца оставить свою временную роль, сообщает The Telegraph.

Добавим, именно Вивель и Уинстенли позировали на фото вместе с защитником Бенуа Бадиашиле, купленным у "Монако" за 33 млн. фунтов. Это лишь подтверждает, что Бели передал право определять трансферную политику клуба другим людям.


Метки Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2023 22:00

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  1. chr1s8rown 09.01.2023 22:55 # chr1s8rown
    Вроде был боели этот жирдяй не

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  2. aliluya-nn 09.01.2023 22:51 # aliluya-nn
    Лучшее решение за время правления:)

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  3. gameboy 09.01.2023 22:19 # gameboy
    6лять, лишь бы нового Фергюсона не уволили теперь..

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  4. h22o 09.01.2023 22:18 # h22o
    верни клуб РА!

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