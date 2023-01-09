"Челси" согласовал аренду Фелиша

"Челси" согласовал переход нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Заполучить Фелиша в этом месяце хотели "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", однако talkSPORT утверждает, что "синие" выиграли борьбу за 23-летнего игрока сборной Португалии.



Аренда Фелиша до конца сезона обойдется "Челси" в 10 миллионов фунтов. Еще 8 млн. фунтов лондонский клуб потратит на зарплату Жоау.



При этом "Челси", как ожидается, не получит опции выкупа Фелиша, который в 2019 году перебрался в "Атлетико" из "Бенфики" за 113 млн. фунтов.



К приглашению Жоау "синих" подталкивает тяжелая травма Армандо Бройи, а также отвратительная форма Кая Хаверца с Пьер-Эмериком Обамеянгом.



Добавим, в 20 матчах этого сезона за "Атлетико" Фелиш забил пять голов и отдал три результативные передачи. Кроме того, Жоау один раз отличился в пяти поединках на Чемпионате Мира в Катаре.