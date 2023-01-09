"Челси" согласовал аренду Фелиша

Жоау Фелиш "Челси" согласовал переход нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

Заполучить Фелиша в этом месяце хотели "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", однако talkSPORT утверждает, что "синие" выиграли борьбу за 23-летнего игрока сборной Португалии.

Аренда Фелиша до конца сезона обойдется "Челси" в 10 миллионов фунтов. Еще 8 млн. фунтов лондонский клуб потратит на зарплату Жоау.

При этом "Челси", как ожидается, не получит опции выкупа Фелиша, который в 2019 году перебрался в "Атлетико" из "Бенфики" за 113 млн. фунтов.

К приглашению Жоау "синих" подталкивает тяжелая травма Армандо Бройи, а также отвратительная форма Кая Хаверца с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Добавим, в 20 матчах этого сезона за "Атлетико" Фелиш забил пять голов и отдал три результативные передачи. Кроме того, Жоау один раз отличился в пяти поединках на Чемпионате Мира в Катаре.


Метки Атлетико, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2023 21:00

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  1. gameboy 09.01.2023 21:18 # gameboy
    А вот и новый Криштиану Роналду для Сэра Гарри Поттера подъехал

    (ответить)

  2. lancerlancer1 09.01.2023 21:08 # lancerlancer1
    мудозвон картофельный

    Источник: http://fapl.ru/posts/97856/?c=1

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