Гарет Бэйл завершил карьеру

Гарет Бэйл Бывший вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.

Бэйл является продуктом знаменитой академии "Саутгемптона", за который он забил пять голов в 45 матчах, после чего был продан в "Тоттенхэм" за 10 миллионов фунтов.

В "Тоттенхэме" Гарет превратился из левого защитника в крайнего нападающего, а в сентябре 2013 был продан в "Реал" за рекордные на тот момент для мирового футбола 85 млн. фунтов.

В Мадриде Бэйл завоевал множество наград, включая пять трофеев Лиги Чемпионов. На сезон 2021/22 Гарет вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды, доведя свои показатели до 72 голов в 237 матчах за "шпор".

После завершения контракта с "Реалом" прошлым летом Бэйл отправился в "Лос-Анджелес" из МЛС, однако проблемы со здоровьем заставили его повесить бутсы на гвоздь раньше времени.

Добавим, Бэйл также стал рекордсменом сборной Уэльса по количеству матчей и голов.


Метки Бэйл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1590

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  1. gameboy 09.01.2023 21:47 # gameboy
    Должен был заканчивать лет 5 назад, обезьяна е6аная

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  2. slash-lfc 09.01.2023 21:22 # slash-lfc
    Нереальный топ

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  3. andrew-sg8 09.01.2023 21:11 # andrew-sg8
    Кариес всплакнул

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  4. ruchinski 09.01.2023 20:23 # ruchinski
    Те, кто смотрел в лайве матч против интера прослезились.
    Остальным соболезную.

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  5. redstyle 09.01.2023 20:21 # redstyle
    Кайфует чувак играя в гольф

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  6. narcot 09.01.2023 20:19 # narcot
    - завоевал трофеев больше, чем зидан
    - сделал больше ассистов, чем бэкс
    - забил больше, чем роналдо

    ТОПАРЬ!

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  7. didier-11 09.01.2023 20:13 # didier-11
    Никто и не вспомнит даже кто такой был

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  8. high-malvern 09.01.2023 20:10 # high-malvern
    Жаль закончил с футболом. Не сейчас. Года 3 назад по сути.

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