Гарет Бэйл завершил карьеру

Бывший вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.

Бэйл является продуктом знаменитой академии "Саутгемптона", за который он забил пять голов в 45 матчах, после чего был продан в "Тоттенхэм" за 10 миллионов фунтов.



В "Тоттенхэме" Гарет превратился из левого защитника в крайнего нападающего, а в сентябре 2013 был продан в "Реал" за рекордные на тот момент для мирового футбола 85 млн. фунтов.



В Мадриде Бэйл завоевал множество наград, включая пять трофеев Лиги Чемпионов. На сезон 2021/22 Гарет вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды, доведя свои показатели до 72 голов в 237 матчах за "шпор".



После завершения контракта с "Реалом" прошлым летом Бэйл отправился в "Лос-Анджелес" из МЛС, однако проблемы со здоровьем заставили его повесить бутсы на гвоздь раньше времени.



Добавим, Бэйл также стал рекордсменом сборной Уэльса по количеству матчей и голов.