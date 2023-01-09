Гарет Бэйл завершил карьеру
Бывший вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.
Бэйл является продуктом знаменитой академии "Саутгемптона", за который он забил пять голов в 45 матчах, после чего был продан в "Тоттенхэм" за 10 миллионов фунтов.
В "Тоттенхэме" Гарет превратился из левого защитника в крайнего нападающего, а в сентябре 2013 был продан в "Реал" за рекордные на тот момент для мирового футбола 85 млн. фунтов.
В Мадриде Бэйл завоевал множество наград, включая пять трофеев Лиги Чемпионов. На сезон 2021/22 Гарет вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды, доведя свои показатели до 72 голов в 237 матчах за "шпор".
После завершения контракта с "Реалом" прошлым летом Бэйл отправился в "Лос-Анджелес" из МЛС, однако проблемы со здоровьем заставили его повесить бутсы на гвоздь раньше времени.
Добавим, Бэйл также стал рекордсменом сборной Уэльса по количеству матчей и голов.
09.01.2023 20:00
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Должен был заканчивать лет 5 назад, обезьяна е6аная
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Нереальный топ
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Кариес всплакнул
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Те, кто смотрел в лайве матч против интера прослезились.
Остальным соболезную.
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Кайфует чувак играя в гольф
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- завоевал трофеев больше, чем зидан
- сделал больше ассистов, чем бэкс
- забил больше, чем роналдо
ТОПАРЬ!
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Никто и не вспомнит даже кто такой был
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Жаль закончил с футболом. Не сейчас. Года 3 назад по сути.
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