"Тоттенхэм" работает над тремя приобретениями в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте сделал своим приоритетом в этом месяце приглашение правого вингбека, разочаровавшись в Эмерсоне Рояле и Мэтте Дохерти.



В качестве своей цели номер один на эту позицию "шпоры" рассматривают Педро Порро из "Спортинга", однако лиссабонский клуб дал понять, что отпустит 23-летнего испанца только за прописанные в контракте 40 миллионов фунтов.



Также Конте хочет добавить своей команде еще одного атакующего игрока, потребность в котором проявилась, когда Деян Кулусевски, Ришарлисон и Лукас Моура одновременно оказались в лазарете.



Наконец, как утверждает Evening Standard, "Тоттенхэм" разрабатывает план по определению преемника для своего основного голкипера и капитана Уго Льориса. Ранее с этой ролью связывали Джордана Пикфорда из "Эвертона" и Давида Райю из "Брентфорда".