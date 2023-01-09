"Вест Хэм" вернулся за Эн-Несири

"Вест Хэм" сделал новый запрос насчет нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири.

"Вест Хэм" пытался заполучить Эн-Несири еще год назад, однако предложение "молотобойцев" в 30 миллионов евро (26.4 млн. фунтов) было отклонено "Севильей".



Как утверждает The Athletic, сейчас "Вест Хэм" вернулся за Юссефом, выразив желание взять 25-летнего игрока сборной Марокко в аренду до конца сезона с опцией или обязательством по выкупу.



Стремление главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса укрепить нападение в январе вполне объяснимо — только три команды забили меньше "молотобойцев" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Добавим, в этом сезоне Эн-Несири еще не забивал в Ла Лиге, где "Севилья" — как и "Вест Хэм" в Премьер-Лиге — занимает только 17-е место. Зато Юссеф дважды отличился в Лиге Чемпионов и дважды забил на Чемпионате Мира в Катаре за свою сборную.