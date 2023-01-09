МЮ договаривается с "Бернли" по Вегхорсту

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с клубом Чемпионшипа "Бернли" насчет нападающего Ваута Вегхорста.

Именно своего соотечественника Вегхорста главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет пригласить на место покинувшего клуб Криштиану Роналду.



Сам Вегхорст полон желания перейти к "красным дьяволам", но проблема в том, что на этот сезон 30-летний голландец был отправлен "Бернли" в аренду в турецкий "Бешикташ".



Спортивный директор "Бешикташа" Джейхун Казанджи дал ясно понять, что его клуб потребует вознаграждение за свое согласие досрочно прервать аренду Ваута.



Как сообщает Sky Sports, сперва "Юнайтед" решил договориться с "Бернли". В идеале "дьяволы" хотел бы подписать Ваута до дерби против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге 14 января.