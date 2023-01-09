Пулишич пропустит несколько недель
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич пропустит несколько недель с травмой колена.
Пулишич был вынужденно заменен в первом тайме проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлый четверг (0:1).
Во время визита к "Сити" в рамках Кубка Англии накануне главный тренер "синих" Грэм Поттер сообщил, что теперь Кристиану придется задержаться в лазарете.
"Кристин просто растянул свое колено, и мы все еще анализируем это. Я бы сказал, что это займет недели", — цитирует Поттера Evening Standard.
В том матче на "Стэмфорд Бридж" "Челси" также потерял Рахима Стерлинга, который получил травму задней поверхности бедра, однако сроки возвращения английского вингера пока неясны.
09.01.2023 16:00
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