Пулишич пропустит несколько недель

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич пропустит несколько недель с травмой колена.

Пулишич был вынужденно заменен в первом тайме проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлый четверг (0:1).

Во время визита к "Сити" в рамках Кубка Англии накануне главный тренер "синих" Грэм Поттер сообщил, что теперь Кристиану придется задержаться в лазарете.

"Кристин просто растянул свое колено, и мы все еще анализируем это. Я бы сказал, что это займет недели", — цитирует Поттера Evening Standard.

В том матче на "Стэмфорд Бридж" "Челси" также потерял Рахима Стерлинга, который получил травму задней поверхности бедра, однако сроки возвращения английского вингера пока неясны.


Метки Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2023 16:00

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