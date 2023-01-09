Гакпо оценил свой дебют за "Ливерпуль"

Вингер "Ливерпуля" Коди Гакпо оценил свой дебют за мерсисайдский клуб.

Приобретенный у ПСВ за 37 миллионов фунтов Гакпо дебютировал за "Ливерпуль" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу (2:2).



Коди вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. 23-летний голландец остался не слишком доволен собой, но надеется прибавить.



"Это была по-настоящему замечательная атмосфера. Что касается моей собственной игры, то, думаю, я был хорош моментами и моментами был неряшлив".



"Поэтому я все еще могу прибавить в некоторых аспектах. Я должен продолжать трудиться, чтобы помогать команде, насколько это возможно".



"Конечно, больше всего ты учишься, когда играешь матчи, поэтому мне не терпится играть больше", — сообщил Гакпо официальному веб-сайту "Ливерпуля".