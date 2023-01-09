Гакпо оценил свой дебют за "Ливерпуль"

Коди Гакпо Вингер "Ливерпуля" Коди Гакпо оценил свой дебют за мерсисайдский клуб.

Приобретенный у ПСВ за 37 миллионов фунтов Гакпо дебютировал за "Ливерпуль" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу (2:2).

Коди вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. 23-летний голландец остался не слишком доволен собой, но надеется прибавить.

"Это была по-настоящему замечательная атмосфера. Что касается моей собственной игры, то, думаю, я был хорош моментами и моментами был неряшлив".

"Поэтому я все еще могу прибавить в некоторых аспектах. Я должен продолжать трудиться, чтобы помогать команде, насколько это возможно".

"Конечно, больше всего ты учишься, когда играешь матчи, поэтому мне не терпится играть больше", — сообщил Гакпо официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Гакпо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2023 15:00

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