Поттер отреагировал на кричалки насчет Тухеля
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отреагировал на кричалки болельщиков насчет своего предшественника Томаса Тухеля во время матча Кубка Англии против "Манчестер Сити".
Накануне "Челси" был бит в гостях у "Сити" со счетом 4:0, уже трижды пропустив до перерыва. Во время матча на "Этихад" гостевые болельщики принялись скандировать имя Тухеля, требуя вернуть уволенного в сентябре Томаса, однако Поттер рассматривает это просто как реакцию на плохие результаты.
"Мы ничего не можем с этим поделать, кроме как лучше и упорнее делать свою работу. Мы понимаем разочарование болельщиков, это можно понять, и мы уважаем это".
"Однако наша работа в том, чтобы делать свою работу. Конечно, всегда есть другие мнения, всегда есть негатив и критика, потому что результаты оставляют желать лучшего. Это часть профессии, часть испытания", — цитирует Поттера Sky Sports.
09.01.2023 14:00
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