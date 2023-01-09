Заха не покинет "Пэлас" в январе

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха решил остаться в лондонском клубе до конца сезона.

В предыдущие годы Заха неоднократно порывался покинуть "Пэлас" и получить свой шанс в большом клубе, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".



Сейчас от контракта Уилфрида остается всего полгода, и январское трансферное окно представляет "орлам" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за свою звезду.



Однако The Athletic стало известно, что Заха решил не уходить из "Пэлас" в январе. Уилфрид не собирается продлевать свой контракт, но остается в хороших отношениях с клубом и главным тренером Патриком Виейра.



30-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами, но решение о своем будущем примет только после окончания сезона.