"Тоттенхэм" наблюдает за Троссардом

Леандро Троссард "Тоттенхэм" присоединился к числу претендентов на вингера "Брайтона" Леандро Троссарда.

28-летний Троссард очень ярко проводит этот сезон, забив семь голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.

Леандро, чей контракт истекает в конце сезона, неожиданно не попал в заявку "Брайтона" на субботний матч Кубка Англии против "Мидлсбро", а несколькими днями ранее был усажен в запас на поединок Премьер-Лиги против "Эвертона".

Как сообщает Daily Mail, за развитием событий вокруг Троссарда наблюдают сразу несколько клубов, к которым теперь присоединился и "Тоттенхэм".

Учитывая контрактную ситуацию Леандро, существует высокая вероятность, что игрок сборной Бельгии уйдет от "чаек" уже в этом месяце.


Метки Брайтон, Тоттенхэм, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2023 12:00

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