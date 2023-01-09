"Тоттенхэм" наблюдает за Троссардом

"Тоттенхэм" присоединился к числу претендентов на вингера "Брайтона" Леандро Троссарда.

28-летний Троссард очень ярко проводит этот сезон, забив семь голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Леандро, чей контракт истекает в конце сезона, неожиданно не попал в заявку "Брайтона" на субботний матч Кубка Англии против "Мидлсбро", а несколькими днями ранее был усажен в запас на поединок Премьер-Лиги против "Эвертона".



Как сообщает Daily Mail, за развитием событий вокруг Троссарда наблюдают сразу несколько клубов, к которым теперь присоединился и "Тоттенхэм".



Учитывая контрактную ситуацию Леандро, существует высокая вероятность, что игрок сборной Бельгии уйдет от "чаек" уже в этом месяце.