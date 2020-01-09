Мерто призвал не ждать большой активности от МЮ в зимнее окно

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто заявил, что его клуб не планирует быть активным на трансферном рынке в январе.

Мерто не скрывает того, что "Юнайтед" находится в поисках нападающего, однако в любом случае "красные дьяволы" не планируют тратить больших денег в январе.



"Как и всегда, наш главный фокус на летнем окне, и мы уже вовсю планируем на следующее лето".



"Январь — это сложное время для поисков игроков, которых команды готовы отпустить. Это не секрет, что мы ищем нового центрального нападающего".



"Мы еще посмотрим, что возможно в январе, но мы хотим приглашать лишь тех игроков, которые достаточно хороши и которые сделают команду сильнее".



"Мы не собираемся подписывать игроков просто так. А также нужно помнить, что прошлым летом мы инвестировали свыше 200 миллионов фунтов в состав. Нам как клубу нужно сохранять финансовую дисциплину для соблюдения правил ФФП".



"Поэтому мы будем изучать возможности. Я не ожидаю, что мы будем активны в январское окно", — цитирует Мерто talkSPORT.