Магуайр не переходит в "Астон Виллу"

Вопреки появившимся в социальных сетях слухам, защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не близок к переходу в "Астон Виллу".

В этом сезоне Магуайр не является игроком стартового состава "Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг успел попробовать в центре обороны даже Люка Шоу, но возвращать Харри в основу не спешит.



В минувшую субботу Магуайр был замечен вместе со своим агентом в ресторане близ тренировочной базы "Виллы", а букмекеры резко обрушили коэффициенты на переход Харри в бирмингемский клуб.



И хотя перспективы Магуайра в "Юнайтед" незавидны, учитывая прекрасную форму команды и возвращение в строй выигравшего Чемпионат Мира в Катаре Лисандро Мартинеса, Daily Mail утверждает, что Харри не перейдет в "Виллу" в это трансферное окно.



29-летний игрок сборной Англии не ведет переговоров с "Виллой" и останется в "Юнайтед" минимум до конца сезона.