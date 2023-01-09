Владельцы ПСЖ обсуждают покупку доли в "Тоттенхэме"

Катарские владельцы ПСЖ из Qatar Sports Investments вступили в переговоры о покупке доли в "Тоттенхэме".

Как эксклюзивно сообщает CBS Sports, на прошлой неделе президент ПСЖ и QSI Нассер Аль-Хеллаифи провел встречу со своим визави из "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.



Данная встреча носила ознакомительный характер, и пока переговоры находятся в начальной стадии, однако намерения инвесторов из Катара вполне серьезны.



Уже владея 23% португальской "Браги", QSI хочет приобрести долю еще в одном европейском клубе и, помимо "Тоттенхэма", рассматривает другие объекты для инвестиций в Премьер-Лиге.



При этом, как утверждается, QSI не контактировала с "Ливерпулем", чьи владельцы еще в ноябре озвучили свое желание продать клуб целиком или частично.



Добавим, QSI не может приобрести "Тоттенхэм" полностью, потому что правила УЕФА запрещают двум или более клубам одного владельца выступать в Лиге Чемпионов.