Владельцы ПСЖ обсуждают покупку доли в "Тоттенхэме"
Катарские владельцы ПСЖ из Qatar Sports Investments вступили в переговоры о покупке доли в "Тоттенхэме".
Как эксклюзивно сообщает CBS Sports, на прошлой неделе президент ПСЖ и QSI Нассер Аль-Хеллаифи провел встречу со своим визави из "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.
Данная встреча носила ознакомительный характер, и пока переговоры находятся в начальной стадии, однако намерения инвесторов из Катара вполне серьезны.
Уже владея 23% португальской "Браги", QSI хочет приобрести долю еще в одном европейском клубе и, помимо "Тоттенхэма", рассматривает другие объекты для инвестиций в Премьер-Лиге.
При этом, как утверждается, QSI не контактировала с "Ливерпулем", чьи владельцы еще в ноябре озвучили свое желание продать клуб целиком или частично.
Добавим, QSI не может приобрести "Тоттенхэм" полностью, потому что правила УЕФА запрещают двум или более клубам одного владельца выступать в Лиге Чемпионов.
09.01.2023 09:00
Просмотров: 155
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: