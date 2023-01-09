Лебеф обрушился с критикой на Поттера и игроков "Челси"

Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф обрушился с критикой на главного тренера "синих" Грэма Поттера и его игроков после вылета из Кубка Англии.

Накануне "Челси" уступил в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 4:0, продемонстрировав ужасный футбол в первом тайме.



Лебеф указывает на отсутствие мотивации у игроков и намекает, что хочет увольнения Поттера.



"Мистер Поттер, с нас уже хватит, что-нибудь должно измениться. Это не тот клуб, что я знаю. Они так далеки от того, чтобы стать чемпионами Европы".



"Я очень расстроен тем, что я вижу. Они не делают ничего для того, чтобы люди хотя бы испытывали гордость за них. Иди и сражайся!"



"Я никогда не видел, чтобы "Челси" был так плох. У игроков нет воли, нет духа, нет храбрости, чтобы сражаться за свои цвета. Им незнакома гордость".



"Игроки, которые формируют стержень, просто позорны. Они не делают ничего. Я не знаю, что делал Кай Хаверц. Мейсон (Маунт), я люблю тебя, но доколе?! Я по-прежнему не знаю, что Жоржиньо делает на поле".



"Я вижу, что игроки ни во что не верят и ничего не доказывают. Это неуважение к фанатам и футбольному клубу "Челси". Я говорю о так называемых лидерах, а не молодых игроках", — сообщил Лебеф ESPN.