"Атлетико" назвал новые условия по аренде Фелиша

"Атлетико" назвал заинтересованным клубам новые условия, на которых нападающий Жоау Фелиш сможет покинуть Мадрид в январе.

В этом сезоне Фелиш не имеет твердого места в стартовом составе "Атлетико", что стало следствием разлада в его отношениях с главным тренером Диего Симеоне.



Доступность 23-летнего португальца для трансфера привлекла внимание "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Челси", которые испытывают ощутимые проблемы в нападении.



По информации Daily Mirror, "Атлетико" готов отпустить Фелиша в аренду до конца сезона за 9.5 млн. фунтов с последующим выкупом за 70.5 млн. фунтов.



При этом "Юнайтед" называется главным претендентом на Фелиша. Более того, "Атлетико" даст "красным дьяволам" 48 часов, чтобы перебить предложение насчет Жоау любого другого клуба.



Такую привилегию "Юнайтед" получил благодаря тому, что уже некоторое время ведет переговоры с "Атлетико" и в минувший четверг даже сделал свое стартовое предложение через агента Жорже Мендеша. Однако испанская сторона отказалась отпустить Фелиша в аренду за 3 млн. фунтов.