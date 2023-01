Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может подписать Эдина Джеко. "Манчестер Сити" поборется за Джуда Беллингема. Антони устроил аварию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении нападающего "Интера" Эдина Джеко. (Calciomercato)



"Атлетико" хочет переманить вингера "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (Fichajes)



"Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ньюкасл" заинтересованы в нападающем "Барселоны" Мемфисе Депае. (Sport)



"Арсенал" установил контакт с агентом полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (Corriere dello Sport)



"Арсенал" хочет переманить 18-летнего крайнего защитника "Барселоны" Алехандро Бальде. (Sport)



"Манчестер Сити" рассматривает полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема в качестве своей ключевой трансферной цели. (ESPN)



"Вест Хэм" готов обменять своего капитана Деклана Райса на полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (Football Insider)



"Ньюкасл" планирует покупку вингера "Байера" Муссы Диаби на лето. (Bild)



"Астон Вилла" близка к покупке защитника "Реал Бетис" Алекса Морено. (Football Insider)



"Саутгемптон" проявляет интерес к японскому нападающему "Селтика" Дайдзену Майеде. (Sky Sports)



"Расинг" отказался продать полузащитника Карлоса Алькараса в "Саутгемптон". (The Athletic)



"Кристал Пэлас" готов поспорить с "Эвертоном" за нападающего "Саутгемптона" Данни Ингса. (The Sun)



"Лидс" нацелился на нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера. (Sky Sport Germany)



Другое



"Сити" предложит новый контракт своему юному защитнику Рико Льюису. (Football Insider)



"Портсмут" рассматривает экс-нападающего "Тоттенхэма" Робби Кина на должность главного тренера. (Sky Sports)



Зинедин Зидан отказался возглавить сборную США. (ESPN)



Роберто Мартинес находится на пороге назначения главным тренером сборной Португалии. (BBC)



Вингер "Юнайтед" Антони разбил свой автомобиль BMW X6, но сам не пострадал. (The Sun)



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем забыл свой паспорт дома, отправляясь с командой на выезд, однако мама успела подстраховать сына и привезла документ в аэропорт. (The Sun)